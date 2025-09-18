Apple đang “ép” người dùng iPhone 17 mua phụ kiện đắt đỏ này

Dòng iPhone 17 mang đến một trong những cải tiến đáng chú ý nhất: khả năng sạc pin nhanh hơn. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tính năng này, người dùng có thể cần một bộ sạc mới từ Apple.

Bộ sạc 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max của Apple áp dụng giao thức AVS.

Theo thông số kỹ thuật chính thức, iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max có thể sạc đến 50% chỉ trong 20 phút, trong khi iPhone Air đạt 50% trong 30 phút. Để đạt được tốc độ sạc này, người dùng cần sử dụng bộ sạc “40W Dynamic Power Adapter with 60W Max” mới của Apple.

Bộ sạc này có một số điểm đặc biệt: mặc dù có thể đạt công suất tối đa 60W, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn trước khi giảm xuống còn 40W do tránh quá nhiệt. Một bài kiểm tra từ người dùng trên Reddit cho thấy thời gian này rơi vào khoảng 18 phút.

Đặc biệt, bộ sạc mới cũng hỗ trợ giao thức Adjustable Voltage Supply (AVS) nhằm mang đến khả năng sạc hiệu quả hơn bằng cách chọn điện áp phù hợp mà không làm nóng pin.

Chính vì điều này, một câu hỏi lớn mà người mua iPhone 17 đặt ra là: liệu các mẫu iPhone 17 có cần bộ sạc AVS để sạc nhanh hay không? Đáng buồn, nhiều bộ sạc hiện tại chỉ hỗ trợ giao thức Programmable Power Supply (PPS) cũ, có thể xử lý công suất 40W, 60W hoặc cao hơn, nhưng không cung cấp các tùy chọn điện áp chi tiết như AVS.

Nếu không có giao thức AVS, iPhone 17 sẽ không đạt tốc độ sạc nhanh như thông tin từ Apple.

Một vấn đề khác với bộ sạc mới của Apple là nó không hỗ trợ PPS mà chỉ tương thích với chuẩn USB Power Delivery 3.0, điều này có thể hạn chế khả năng sạc cho các thiết bị khác. Với mức giá 39 USD (khoảng 1,28 triệu đồng), đây có thể là một điểm trừ cho người tiêu dùng.

Đối với những ai muốn tìm mua bộ sạc tương thích sạc nhanh của iPhone 17 mà không phải từ Apple, một lựa chọn có thể đưa ra là bộ sạc nhanh Pixel Flex Dual Port 67W USB-C do Google cung cấp, vốn hỗ trợ cả hai giao thức AVS và PPS. Bộ sạc này có 2 cổng USB-C và đạt công suất 67W, điều này giúp sạc nhanh cho nhiều thiết bị hơn. Tuy nhiê, giá bộ sạc này cao hơn là 59,99 USD (khaongr 1,58 triệu đồng).

Apple là một trong số ít công ty nhanh chóng áp dụng các tiêu chuẩn sạc USB-C. Việc áp dụng tiêu chuẩn sạc mới có thể gặp khó khăn ban đầu, nhưng đây có thể là quyết định đúng đắn cho tương lai. Tuy nhiên, việc áp dụng các giao thức sạc mới có thể khiến người dùng cảm thấy khó chịu.