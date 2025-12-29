Xiaomi HyperOS 3 "lột xác" với giao diện mới, thêm HyperIsland và tích hợp sâu AI

HyperOS 3 không đơn thuần là một bản cập nhật hệ điều hành thường niên, mà cho thấy nỗ lực của Xiaomi trong việc tái định nghĩa trải nghiệm người dùng trên toàn bộ hệ sinh thái. Đơn cử trên Xiaomi 15T, HyperOS 3 vận hành mượt mà, liền lạc và nhất quán từ giao diện, hiệu ứng cho tới cách các tính năng AI và kết nối đa thiết bị.

HyperOS 3 đã "cập bến" Xiaomi 15T và 15T Pro.

Thiết kế

HyperOS 3 mang đến cảm giác “lột xác” ngay từ những thao tác đầu tiên, không theo hướng phô trương mà tập trung vào sự liền mạch và tinh chỉnh chiều sâu trải nghiệm. Khi sử dụng thực tế trên smartphone Xiaomi 15T, dễ nhận ra hệ điều hành này phản hồi nhanh hơn, chuyển cảnh gọn gàng hơn nhiều so với HyperOS trước.

Việc Xiaomi đầu tư mạnh vào nhân hệ điều hành và trình biên dịch các tệp lệnh cho thấy tham vọng tối ưu từ lõi hệ thống, không chỉ để chạy điểm đánh giá trên các công cụ (benchmark) cho đẹp mà còn để người dùng cảm nhận được sự mượt mà trong các tình huống sử dụng hằng ngày, từ lướt mạng xã hội, mở camera cho tới đa nhiệm liên tục.

Bên cạnh đó, hiệu ứng động cũng là một điểm gây ấn tượng. Hơn 100 hiệu ứng trên toàn hệ thống được làm lại không theo kiểu “nhiều cho đã mắt”, mà hướng đến cảm giác tự nhiên, đúng nhịp tay. Khi vuốt qua các màn hình, mở ứng dụng hay gọi cửa sổ nổi, chuyển động diễn ra liền mạch, độ trễ được kiểm soát để tạo cảm giác hệ thống luôn đi trước một nhịp so với thao tác của người dùng.

Một số điểm nhấn giao diện trên HyperOS 3.

Ở màn hình chính, biểu tượng có độ đồng nhất cao hơn, màu sắc được tiết chế, nhìn lâu không bị mỏi mắt. Các tiện ích được làm theo hướng vui nhộn nhưng vẫn giữ tính thực dụng, dễ tùy biến kích thước và bố cục. Với người thích cá nhân hóa, HyperOS 3 cho cảm giác thoải tay khi sắp xếp lại màn hình, không còn giới hạn cứng nhắc.

Hay với màn hình khóa, Xiaomi mang tới màn hình khóa điện ảnh AI và hình nền động AI. Mỗi lần mở khóa mang đến một câu chuyện khác nhau, đặc biệt khi sử dụng ảnh cá nhân, hệ thống tự tạo chiều sâu, hiệu ứng chuyển động nhẹ, giống như những khung hình điện ảnh thu nhỏ. Trải nghiệm thực tế cho thấy, yếu tố AI được dùng vừa đủ, không gây rối mắt, giữ được sự tinh tế cần thiết cho màn hình xuất hiện hàng trăm lần mỗi ngày.

Thư viện ảnh mới cũng mang hơi hướng thiết kế “lấy người dùng làm trung tâm”. Bố cục tùy chỉnh giúp chọn chính xác nội dung muốn thấy ngay khi mở ứng dụng, hạn chế cảm giác lộn xộn. Tìm kiếm ảnh theo danh mục như ẩm thực hay phong cảnh hoạt động hiệu quả, đặc biệt với người có thói quen chụp nhiều nhưng ít sắp xếp thủ công.

Một số tùy chọn màn hình khóa.

Vài tùy chọn màn hình chính có sẵn.

Tính năng

Nếu thiết kế tạo ấn tượng ban đầu thì tính năng mới là yếu tố giữ chân người dùng lâu dài trên HyperOS 3. Trải nghiệm mượt mà không chỉ đến từ giao diện, mà còn từ cách hệ thống xử lý đồ họa và đa nhiệm. Tốc độ kết xuất nhanh và ổn định hơn thể hiện rõ khi chơi game, chỉnh ảnh hay quay video liên tục. Trong quá trình sử dụng thực tế, hệ thống ít xảy ra tình trạng tụt khung hình đột ngột, ngay cả khi chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng nặng.

Xiaomi HyperIsland là một thay đổi đáng chú ý, dù có đi sau Realme hay Honor một chút. Việc gom mọi nội dung cần theo dõi về một nơi giúp giảm thao tác không cần thiết. Khi nhận thông báo, điều khiển nhạc hay theo dõi tiến trình tác vụ, người dùng không phải rời khỏi ứng dụng đang dùng. Chuyển đổi nội dung diễn ra mượt mà, đúng tinh thần “không làm gián đoạn dòng chảy trải nghiệm”.

Xiaomi HyperIsland.

Trong khi đó, HyperAI phần thể hiện rõ tham vọng cạnh tranh trong kỷ nguyên AI của Xiaomi. Bên cạnh các công cụ chỉnh sửa ảnh quen thuộc bằng AI đã có trên HyperOS 2 như xóa vật thể, đổi phông nền, làm đẹp ảnh,... thì viết AI và DeepThink có nhiều phong cách khác nhau giờ đây còn hỗ trợ soạn ghi chú, email hay nội dung ngắn chuyên nghiệp hơn trước.

Ngoài ra, nhận dạng giọng nói AI cũng gây ấn tượng khi ghi âm thực tế. Khả năng giảm tạp âm nền giúp giọng nói rõ ràng, ngay cả trong môi trường ồn. Tính năng chép lời theo thời gian thực và tóm tắt nhanh phù hợp với người thường xuyên họp hành, cần sáng tạo nội dung tức thì. Tất nhiên, các công cụ tìm kiếm bằng AI, trợ lý ảo AI cũng có tích hợp đầy đủ.

Ở phiên bản HyperOS 3 này, HyperConnect một lần nữa cải tiến rõ rệt, trong đó chạm để chia sẻ giữa các thiết bị (kể cả Apple) đã xóa bỏ rào cản khác biệt về các hệ sinh thái. Người dùng chỉ việc cài đặt ứng dụng Xiaomi Interconnectivity lên iPhone/iPad để trao đổi tệp tin không dây, thậm chí là nhân đôi màn hình/mở khóa/thu - phóng cửa sổ,... cùng nhiều tác vụ văn phòng hữu ích khác.

HyperConnect hỗ trợ chia sẻ dữ liệu không dây.

Bên cạnh tính năng, yếu tố bảo mật vẫn được đảm bảo với các chuẩn mã hóa, bảo mật AI từ thiết bị đến đám mây và giao thức MiTEE. Dù phải qua nhiều lớp xác thực, trải nghiệm thực tế cho thấy các thao tác xác thực diễn ra nhanh, không gây phiền toái.