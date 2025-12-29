Chuyên gia Hiếu PC lên tiếng về điều khoản dữ liệu mới của Zalo

Zalo là nền tảng mạng xã hội được hàng triệu người dùng Việt Nam sử dụng, vì vậy các điều khoản dữ liệu mới đây đã nhận không ít phản ứng dữ dội từ người sử dụng. Đặc biệt, theo thông báo này, nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản mới, tài khoản của họ sẽ bị xóa trong vòng 45 ngày.

Hiếu PC cho rằng các quy định dữ liệu mới của Zalo cũng giống nhiều nền tảng số hiện nay

Thông tin cụ thể từ Zalo cho biết, trong điều khoản số 5 về “Thu thập, Bảo vệ và Sử dụng thông tin người dùng”, khi đăng nhập vào tài khoản, người dùng đồng nghĩa với việc chấp thuận cho VNG (đơn vị phát hành ứng dụng) quyền thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm số điện thoại, căn cước công dân, họ tên, tuổi, giới tính, mối quan hệ gia đình, email, hình ảnh cá nhân và thông tin vị trí.

Điều khoản số 8 về “Quyền của chủ thể dữ liệu” cũng cho phép người dùng rút lại sự đồng ý và hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, VNG có quyền từ chối thực hiện yêu cầu và khiến nhiều người dùng cảm thấy bất an về quyền kiểm soát dữ liệu của mình.

Không dừng lại ở đó, điều khoản số 14 về “Từ chối trách nhiệm đảm bảo” nêu rõ rằng mặc dù Zalo sẽ cố gắng duy trì dịch vụ ổn định, dịch vụ không thể đảm bảo sẽ đáp ứng mọi kỳ vọng của người dùng. Điều này đã làm dấy lên nhiều lo ngại về việc Zalo có thể không bảo vệ quyền riêng tư của người dùng một cách đầy đủ.

Trước những vấn đề nêu trên, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (được biết đến với biệt danh Hiếu PC) khẳng định rằng Zalo hoàn toàn tuân thủ luật mới, thêm tính năng, bảo vệ quyền lợi người dùng, cập nhật quyền riêng tư, dữ liệu. Theo Hiếu PC, những thay đổi này không khác gì so với các nền tảng khác như TikTok, Facebook hay Google, đồng thời nhấn mạnh rằng người dùng cần hiểu rõ các điều khoản và không nên cảm thấy bị ép buộc phải đồng ý.

“Điều này không phải là ‘đặc sản Zalo’ mà là mô hình kinh doanh/pháp lý chung của nền tảng số”, Hiếu PC nói thêm.

Dữ liệu từ Cloudflare Radar chỉ ra rằng Zalo hiện đang đứng thứ 9 trong danh sách 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới và giữ vị trí số 1 tại Việt Nam, vượt qua các đối thủ như WhatsApp, Telegram, Viber và Messenger. Tính đến tháng 6/2025, Zalo đã đạt 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, với khoảng 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.