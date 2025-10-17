iPhone 17 Pro Max màu cam biến thành “màu công chúa”, trông như “hàng fake”

Thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên Reddit và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể liên quan đến quá trình oxy hóa nhôm và lớp niêm phong không đồng nhất.

Chỉ mặt sau của iPhone 17 Pro Max giữ nguyên màu cam, còn lại đã chuyển sang màu hồng.

Oxy hóa là một phản ứng hóa học tự nhiên giữa nhôm và không khí, có thể dẫn đến sự thay đổi màu sắc theo thời gian. Thông thường, Apple sử dụng lớp phủ anodized bền chắc để ngăn chặn các phản ứng này. Tuy nhiên, trong một lô sản xuất cụ thể, lớp phủ bảo vệ có thể chưa được thực hiện đúng cách khiến nhôm tiếp xúc bị oxy hóa và đổi màu.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên Reddit, sự chuyển màu rõ rệt nhất xảy ra ở phần khung và vỏ máy - những khu vực thường bị hao mòn đầu tiên. Trong khi đó, mặt sau của máy (có thể được làm từ một loại vật liệu khác) vẫn giữ được màu cam sáng, cho thấy quá trình oxy hóa không đồng đều giữa các vật liệu.

Một người dùng đã chia sẻ: “Ban đầu, tôi đăng rằng chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam của tôi đã chuyển sang màu vàng hồng. Nhiều người cho rằng đó là hàng giả hoặc tôi đã dùng Photoshop. Giờ đây, điện thoại đã chuyển sang màu vàng hồng đậm hơn. Tôi đang cân nhắc việc đến Apple Store để đổi máy, vì tôi muốn một chiếc iPhone màu cam, không phải màu hồng”.

Trong khi một số người có thể thấy sự thay đổi màu sắc này thú vị, nhiều người khác chỉ đơn giản muốn giữ nguyên màu sắc mà họ đã trả tiền. Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này, nhưng có thể công ty đang theo dõi tình hình.

Nhiều người dùng vẫn sẵn sàng giữ lại mẫu iPhone bị lỗi vì xem đó là điều thú vị.

Nếu là một trong những người dùng iPhone 17 Pro Max bị ảnh hưởng, hãy thực hiện các bước sau:

- Kiểm tra khung dưới ánh sáng trung tính để xác nhận tình trạng đổi màu.

- Tránh sử dụng chất tẩy rửa có cồn hoặc vải mài mòn, vì có thể làm tình trạng oxy hóa trở nên tồi tệ hơn.

- Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple, kèm theo ảnh làm bằng chứng và yêu cầu cửa hàng đánh giá.

- Nếu sự cố được xác nhận, người dùng có thể đủ điều kiện để được thay thế theo chế độ bảo hành.

Ngoài vấn đề đổi màu, người dùng iPhone 17 Pro Max cũng đã báo cáo về việc máy dễ bị trầy xước, đặc biệt ở phần camera, và các vấn đề liên quan đến phần mềm. Mặc dù Apple đã phát hành bản sửa lỗi, iOS 26 vẫn chưa đạt được độ ổn định lý tưởng. Công ty dự kiến sẽ phát hành các bản cập nhật tiếp theo để khắc phục triệt để các lỗi tiềm ẩn, có thể vào cuối tháng này với bản cập nhật iOS 26.0.2 hoặc iOS 26.1.