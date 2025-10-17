YouTube tung giao diện mới, cộng đồng mạng đồng loạt "la ó" vì quá xấu

YouTube đang nhận được một loạt các cập nhật trực quan nhờ vào việc thiết kế lại giao diện người dùng (UI) bắt đầu được tung ra trong tuần này. Các tính năng mới này đã ra mắt toàn cầu vào ngày 13/10, mặc dù có thể bạn vẫn chưa nhận được chúng.

Sự thay đổi này diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi một cuộc đại tu giao diện lớn được tung ra trên phiên bản di động của YouTube.

Giao diện mới của YouTube.

Giao diện mới của YouTube có gì khác biệt?

Cập nhật đáng chú ý nhất là trình phát video được thiết kế lại, với các biểu tượng và yếu tố mới được cho là trong suốt hơn để không che khuất video nhiều. YouTube mô tả đây là một trình phát gọn gàng và sống động hơn. Các cải tiến cũng áp dụng cho tính năng "Seek" (tua video bằng cách nhấn đúp), được cho là mang lại cảm giác hiện đại hơn.

Thiết kế mới trông có vẻ "tròn trịa" và trong suốt hơn. Các nút khác nhau cũng có đường viền rõ ràng hơn. Vì vậy, thay vì chỉ là các biểu tượng trên thanh điều khiển, giờ đây chúng nằm trong các vòng tròn riêng biệt.

Ngoài ra, quá trình thêm video vào danh sách phát và "Xem sau" đã được đơn giản hóa. Đặc biệt, một số video sẽ có các hoạt ảnh nhỏ khi bạn nhấn nút "Thích". Bạn có thể thấy điều này trên các video ca nhạc và highlight thể thao.

Nhưng động thái "thay áo" này lại khiến cư dân mạng Reddit lại không hài lòng. Diễn đàn con (subreddit) của YouTube tràn ngập các bài đăng phàn nàn về giao diện người dùng mới. Hầu hết mọi người đều có vẻ bối rối và khó chịu. Trong số những bình luận lịch sự, chúng ta đã thấy nó bị gọi là "thực sự xấu xí".

Tuy nhiên, vẫn có tính năng mới mà mọi người trên Reddit có vẻ hài lòng lại là phần bình luận mới, đã giới thiệu tính năng "phân luồng" (threading) trông rất giống với cách hoạt động của bình luận trên chính Reddit.

Giao diện mới cho thấy các bình luận kết nối với nhau như thế nào nhờ vào các câu trả lời được phân luồng. Điều này đặc biệt hữu ích cho các cuộc trò chuyện phức tạp, nhiều lớp có thể đi chệch khỏi chủ đề chính. YouTube cho biết điều này sẽ cung cấp trải nghiệm đọc các bình luận một cách tập trung hơn.

Các bình luận được phân luồng một cách rạch ròi.

Tuy nhiên, các đợt triển khai của Google về bản cập nhật giao diện này có thể hơi chậm, sẽ mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để đến được với hầu hết mọi người.