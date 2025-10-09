Galaxy S26 Ultra lộ diện với màu cam "sao y bản chính" từ iPhone 17 Pro?

Một hình ảnh rò rỉ mới về các mô hình (dummy) của Galaxy S26 Ultra đang gây ra một cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng công nghệ. Các mô hình này không chỉ tiết lộ thiết kế ban đầu mà còn cho thấy các tùy chọn màu sắc, đặc biệt là màu Cam, có sự tương đồng đáng kinh ngạc với màu "Cam vũ trụ" (Cosmic Orange) đang gây sốt của iPhone 17 Pro.

Trong khi Samsung luôn được xem là người dẫn đầu về đổi mới phần cứng, những hình ảnh rò rỉ mới nhất lại dấy lên câu hỏi về chiến lược định hình xu hướng của hãng. Theo một bài đăng trên Reddit, các mô hình của Galaxy S26 Ultra xuất hiện với ba màu gồm bạc, cam và vàng hồng.

Mô hình Galaxy S26 Ultra với màu cam giống hệt dòng iPhone 17 Pro.

Sự tương đồng trở nên rõ ràng khi so sánh với dải màu của iPhone 17 Pro, gồm bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Nếu rò rỉ này là chính xác, Samsung dường như sẽ trực tiếp cạnh tranh với hai màu bạc và cam của Apple.

Động thái này, nếu xảy ra, có thể được xem là một sự thừa nhận sức mạnh marketing của Apple. Gã khổng lồ Cupertino đã rất thành công trong việc biến một màu sắc đơn thuần thành một hiện tượng toàn cầu, và việc các đối thủ chạy theo xu hướng này là điều không quá khó hiểu.

Tin đồn không chỉ dừng lại ở màu sơn. Có những suy đoán cho rằng Samsung cũng có thể từ bỏ khung viền Titan trên S26 Ultra để quay trở lại với vật liệu nhôm. Đáng chú ý, đây cũng là một sự thay đổi mà Apple được cho là đã thực hiện trên dòng iPhone mới sau một thời gian ngắn thử nghiệm với titan.

Mẫu iPhone 17 Pro Max với màu Cam vũ trụ đang gây sốt.

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng tất cả thông tin này đều đến từ những rò rỉ rất sớm và chưa được kiểm chứng. Đây chỉ là các mô hình không hoạt động và có thể chỉ dùng để các nhà sản xuất ốp lưng tham khảo. Thiết kế và màu sắc cuối cùng của Galaxy S26 Ultra khi ra mắt chính thức vào đầu năm 2026 có thể sẽ hoàn toàn khác. Một rò rỉ bản vẽ CAD trước đó thậm chí còn cho thấy máy có màu đen truyền thống.

Dù vậy, rò rỉ này cũng đã đủ để khơi mào cho một cuộc thảo luận sôi nổi về việc liệu Samsung đang "học hỏi" một cách khôn ngoan hay đang "sao chép" một cách lộ liễu đối thủ lớn nhất của hãng?