Windows 10 đã "về hưu", người dùng làm gì để “sinh tồn”?

Việc Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10 đồng nghĩa với người dùng sử dụng thiết bị chạy hệ điều hành này sẽ không còn nhận được các tính năng mới, cập nhật bảo mật hay hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên, các máy tính chạy Windows 10 vẫn sẽ hoạt động bình thường, và hầu hết các ứng dụng cũng như dịch vụ dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ hệ điều hành này trong một thời gian nữa.

14/10/2025 là ngày cuối cùng Microsoft còn hỗ trợ cập nhật chính thức cho Windows 10.

Sau khi kết thúc hỗ trợ chính thức, người dùng Windows 10 có ba lựa chọn để tiếp tục nhận bản cập nhật bảo mật cho máy tính của mình.

1. Nâng cấp lên Windows 11: Đây là lựa chọn được khuyến khích, nhưng yêu cầu phần cứng khắt khe của Microsoft khiến nhiều thiết bị không đủ điều kiện.

- Windows 11 yêu cầu TPM 2.0, bộ xử lý từ Intel Core thế hệ 8, AMD Ryzen 2000 hoặc Snapdragon 850 trở lên.

- Máy cần tối thiểu 4 GB RAM, 64 GB bộ nhớ và bật Secure Boot.

- Các máy chạy BIOS cũ với phân vùng MBR phải chuyển sang UEFI/GPT mới đủ điều kiện.

2. Mua gói Cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU): Microsoft sẽ tiếp tục cung cấp bản vá bảo mật quan trọng cho Windows 10 đến ngày 13/10/2026.

- Phí dịch vụ: 30 USD một lần.

- Người dùng OneDrive có thể nhận miễn phí, hoặc đổi bằng 1.000 điểm Microsoft Rewards.

Người dùng Windows 10 có một số lựa chọn để đảm bảo máy tính được bảo mật.

3. Cài đặt Windows 11 trên phần cứng không được hỗ trợ: Người dùng có thể sử dụng công cụ Rufus hoặc Flyoobe để bỏ qua yêu cầu TPM và Secure Boot.

- Rufus được ưa chuộng trong cộng đồng kỹ thuật.

- Flyoobe nổi bật nhờ giao diện thân thiện và dung lượng nhỏ gọn.

Ra mắt năm 2015, Windows 10 từng được xem là “hệ điều hành quốc dân” nhờ sự ổn định, hiệu năng tốt và thân thiện với game thủ. Dù đã bước sang “hậu kỳ”, hệ điều hành này vẫn có cộng đồng người dùng trung thành khổng lồ.

Theo số liệu từ Statcounter, thị phần của Windows 10 đã tăng từ 42,88% trong tháng 7/2025 lên 45,53% vào tháng 8/2025. Ngay cả Windows 7 cũng ghi nhận sự phục hồi nhẹ, từ 2% lên 3,59%, trong khi Windows 11 giảm từ 53,51% xuống 49%, dù đây vẫn là phiên bản Windows phổ biến nhất trên toàn cầu.