"Nóng" trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh, dân mạng ví như "đội bóng thiếu lâm"

Trận bán kết thứ hai World Cup 2026 giữa Argentina và Anh đang diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ về một màn thư hùng căng thẳng. Sau 45 phút đầu tiên, hai đội vẫn hòa 0 - 0, nhưng bầu không khí trên sân đã nóng lên ngay từ những phút đầu với hàng loạt pha tranh chấp quyết liệt, va chạm liên tiếp và nhiều lần cầu thủ hai bên lao vào lời qua tiếng lại.

Dân mạng gọi trận đấu như "đội bóng thiếu lâm".

Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng về hiệp đấu đầu tiên nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người nhận xét đây là "một cuộc chiến thực sự của 22 người đàn ông", khi cả hai đội không ngần ngại va chạm để giành quyền kiểm soát bóng. Một tài khoản bình luận: "Một hiệp đấu căng như dây đàn, giành giật từng mét sân".

Thống kê sau một khoảng thời gian của hiệp 1 cho thấy, Anh phạm 7 lỗi, trong khi Argentina phạm tới 12 lỗi. Hai đội mỗi bên nhận 1 thẻ vàng, phản ánh đúng tính chất quyết liệt của trận đấu.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất là tình huống Lionel Messi đi bóng vượt qua nhiều cầu thủ Anh trước khi Elliott Anderson buộc phải phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên của "Tam sư" phải nhận thẻ vàng. Nhiều Facebooker dành lời khen cho Messi khi cho rằng ở tuổi 39 anh vẫn đủ khả năng khiến hàng phòng ngự đối phương phải phạm lỗi mới có thể cản lại.

Ngoài những pha bóng chuyên môn, các tình huống cầu thủ hai đội vây quanh trọng tài sau mỗi pha va chạm cũng trở thành đề tài bàn tán. Chẳng hạn, có những bình luận hài hước như: "Đội bóng Thiếu Lâm phần 2", "Còn hơn cả cái chợ", hay "Đố khán giả biết ai vừa nhận thẻ vàng".

Hiệp đấu đầu tiên diễn ra với tốc độ cao nhưng không có nhiều cơ hội rõ rệt được tạo ra. Hai đội chủ yếu tập trung tranh chấp ở khu vực giữa sân và phòng ngự chặt chẽ, khiến tỷ số vẫn được giữ nguyên sau 45 phút.

Với thế trận giằng co và bầu không khí ngày càng nóng, người hâm mộ chỉ có thể trông chờ hiệp hai sẽ xuất hiện bước ngoặt, khi tấm vé còn lại vào chung kết gặp Tây Ban Nha vẫn chưa thuộc về đội bóng nào.

Trận bán kết "một 9, một 10" được dự báo sớm.

"Hơn cả cái chợ".

Pha đi bóng đáng chú ý của Lionel Messi.

Tuyển Anh là đội nhận thẻ vàng trước tiên.

"Căng như dây đàn", "Nghẹt thở".​​​​​​