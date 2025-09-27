Caviar biến iPhone 17 Pro và iPhone Air thành tác phẩm nghệ thuật giá hơn 200 triệu đồng

Caviar vừa công bố dòng sản phẩm iPhone 17 Pro và iPhone Air tùy chỉnh mới, tập trung vào việc sử dụng các vật liệu cao cấp như vàng 24K, titan hàng không vũ trụ và da cá sấu thật. Mỗi chiếc điện thoại được thiết kế như một món đồ xa xỉ độc nhất, với mức giá khác nhau tùy thuộc vào cấu hình lưu trữ.

Bộ sưu tập Rich Colors với các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone Air tùy chỉnh xa xỉ của Caviar

Apple đã ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9 tháng 9, với các mẫu Pro và Pro Max có màu sắc tươi sáng hơn. Sự thay đổi này đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều; một số người dùng khen ngợi vẻ ngoài rực rỡ, trong khi những người khác lại chỉ trích việc thiếu vắng các tông màu cổ điển. Để đáp ứng nhu cầu này, Caviar đã cập nhật bộ sưu tập Rich Colors, giới thiệu lại các sắc thái đậm hơn và lớp hoàn thiện truyền thống.

Trong bộ sưu tập mới, mẫu Cosmic Fire sử dụng da cam Epsom của Hermès kết hợp với tông màu sô cô la và thép đen, với khung máy được phủ PVD chống trầy xước, tăng cường độ bền. Phiên bản này được định vị là một sự tái hiện táo bạo của thiết kế màu cam rực rỡ của Apple, với giá khởi điểm từ 10.490 USD.

Phiên bản Black Orange có thân máy bằng titan phủ đen, kết hợp với các chi tiết khảm da cá sấu và màu cam, nhấn mạnh sự tương phản sắc nét và độ chính xác hình học, với giá khởi điểm 10.630 USD (khoảng 280,69 triệu đồng). Phiên bản Gold Navy được làm từ da cá sấu xanh và điểm nhấn bằng vàng 24K, tôn lên vẻ sang trọng và địa vị, với giá khởi điểm từ 10.770 USD (khoảng 284 triệu đồng). Phiên bản Silver Black sử dụng titan đánh bóng với da cá sấu đen, mang thiết kế tối giản, giá khởi điểm 10.340 USD (khoảng 273 triệu đồng).

iPhone Air phiên bản Air Black kết hợp giữa titan đen và da cá sấu

Ngoài ra, iPhone Air cũng có phiên bản đặc biệt mang tên Air Black, kết hợp giữa titan đen và da cá sấu trong một thiết kế mỏng hơn, tinh tế hơn, với giá khởi điểm từ 7.900 USD (khoảng 208,6 triệu đồng). Caviar coi mỗi chiếc iPhone tùy chỉnh này như những món đồ xa xỉ hơn là thiết bị tiêu dùng thông thường. Mặc dù phần cứng bên trong không thay đổi so với các mẫu iPhone gốc của Apple, nhưng thiết kế bên ngoài đã biến chiếc điện thoại thành một tác phẩm thủ công cao cấp được cá nhân hóa.

Bộ sưu tập Rich Colors hiện đã có mặt trên trang web chính thức của Caviar. Trong một tin tức liên quan, Caviar cũng đã giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 17 lấy cảm hứng từ vũ khí với điểm nhấn bằng vàng, giá khởi điểm từ 9.415 USD (khoảng 248,6 triệu đồng), cùng với chiếc iPhone giá 49.000 USD (1,29 tỷ đồng) tích hợp đồng hồ Omega Seamaster mà James Bond từng đeo.