Nhiều người vẫn chưa tận dụng hết tốc độ sạc của iPhone

Bộ sạc chậm có thể bảo vệ pin tốt hơn khi pin đã cũ, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc người dùng chỉ có thể sạc thêm một vài phần trăm so với hàng chục phần trăm trên các mẫu mới hơn. Trong khi đó, sử dụng bộ sạc nhanh có thể cung cấp đủ năng lượng cho một chuyến đi dài chỉ trong vài phút.

Nhiều người vẫn tận dụng sạc cũ mà không biết rằng nó đang hạn chế tốc độ sạc nhanh của iPhone và iPad.

Tuy nhiên, để sạc iPhone với tốc độ tối đa, người dùng cần biết chính xác tốc độ đó là bao nhiêu. Apple không nhất quán trong việc công bố thông số kỹ thuật pin, khiến người dùng phải tự tìm hiểu. Hơn nữa, khi công ty không còn tặng kèm củ sạc trong hộp, nhiều người có thể đang sử dụng bộ sạc cũ và chậm cho các mẫu iPhone mới.

Để xác định tốc độ sạc tối đa cho thiết bị, trước tiên người dùng cần hiểu cách đo dung lượng pin và tốc độ sạc. Dung lượng pin được đo bằng miliampe giờ (mAh), cho biết lượng điện năng mà pin có thể cung cấp trong một giờ. Ví dụ, pin 1.000mAh có thể cung cấp 1.000 miliampe trong một giờ. Hiện nay, dung lượng pin trung bình cho smartphone cỡ lớn là khoảng 5.000mAh, trong khi máy tính bảng thường có dung lượng gần 10.000mAh. Cụ thể, iPhone 17 Pro Max có dung lượng pin 5.088mAh, trong khi iPad Pro M5 13 inch sở hữu viên pin 10.290mAh.

Tốc độ sạc được đo bằng watt. Các thiết bị lớn hơn thường có pin nhiều cell lớn hơn, cho phép sạc nhanh hơn. Với công nghệ sạc cải tiến như USB Power Delivery (USB-PD), ngay cả smartphone cũng có thể sạc với tốc độ cao. Các mẫu iPhone và iPad mới nhất hiện có thể sạc với công suất từ 40 đến 60W. Cụ thể, dòng iPhone 17 có thể sạc lên đến 40W, trong khi iPad Pro M5 có thể đạt 60W.

Các mẫu iPhone và iPad mới nhất sạc ở công suất từ ​​40 đến 60W.

Tuy nhiên, Apple không còn tặng kèm bộ sạc trong hộp iPhone mới, vì vậy người dùng muốn tận dụng tốc độ sạc nhanh nhất cần phải mua bộ sạc riêng. Vấn đề là, nhiều người vẫn sử dụng bộ sạc cũ, dẫn đến trải nghiệm sạc chậm. Đối với iPad, mẫu iPad cơ bản ra mắt năm 2025 có công suất sạc lên đến 45W, nhưng vẫn đi kèm với bộ sạc 20W yếu ớt, khiến người dùng không nhận ra họ đang lãng phí thời gian.

Để sạc iPhone hoặc iPad với tốc độ tối đa, người dùng nên đầu tư vào bộ sạc có khả năng đáp ứng tốc độ đó. Ngoài các bộ sạc nhanh của Apple, còn có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu khác như Anker, Ugreen, Belkin,… Hãy đảm bảo rằng bộ sạc người dùng chọn có tốc độ sạc tối đa ít nhất bằng tốc độ sạc của thiết bị của mình.