Sai lầm nhiều người vẫn hay mắc khi dùng điều hòa trong mùa hè

Trong bối cảnh thời tiết nóng bức, việc tạo ra một không gian sống thoải mái trong nhà trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Để giảm nhiệt độ, nhiều người thường áp dụng các biện pháp như mở cửa sổ vào những giờ mát mẻ, điều chỉnh rèm cửa và mái hiên, hoặc sử dụng các thiết bị làm mát như quạt, máy điều hòa không khí cố định hoặc di động, và máy làm mát bay hơi.

Thay vì điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp....

Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều người thường có xu hướng sử dụng các thiết bị này một cách riêng lẻ, ví dụ như bật quạt hoặc máy làm mát bay hơi, và khi nhiệt độ tăng cao, họ lại tắt chúng để chuyển sang sử dụng điều hòa không khí.

Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng đây là một sai lầm trong việc tiết kiệm năng lượng. Họ khẳng định rằng việc kết hợp quạt với điều hòa không khí sẽ tiết kiệm điện hơn so với việc sử dụng riêng lẻ. Cụ thể, để cảm thấy không khí mát mẻ, người dùng thường đặt điều hòa ở nhiệt độ khoảng 23°C. Tuy nhiên, nếu kết hợp với quạt, người dùng có thể tăng nhiệt độ lên khoảng 27°C mà vẫn cảm thấy thoải mái, vì quạt giúp giảm nhiệt độ cảm nhận từ 3 đến 5°C.

Việc sử dụng quạt cùng với điều hòa không chỉ giúp phân phối không khí mát đều hơn trong phòng mà còn có thể tiết kiệm từ 20% đến 30% tổng lượng điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, việc kết hợp mái hiên và rèm cửa với các thiết bị làm mát cũng là một giải pháp hiệu quả. Các chuyên gia cho biết mái hiên có thể giảm nhiệt độ mặt tiền lên đến 6°C, từ đó giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng tiêu thụ của điều hòa.

... người dùng hãy kết hợp với quạt làm mát.

Nhờ đó, người dùng có thể tăng nhiệt độ cài đặt của điều hòa thêm khoảng 2-3°C mà vẫn thấy thoải mái, giúp giảm điện năng tiêu thụ do quạt chỉ dùng ít điện hơn nhiều so với máy lạnh. Thậm chí, sự kết hợp này cho phép người dùng cài đặt điều hòa ở nhiệt độ lên tới 30°C mà vẫn cảm thấy thoải mái và tiết kiệm điện năng.

Điều quan trọng nhất mà người sử dụng điều hòa cần đảm bảo là hướng luồng gió quạt để lưu thông không khí lạnh thay vì thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài.