Caviar ra mắt iPhone 17 Pro Max với titan, da cá sấu và các chi tiết mạ vàng, giá từ 236 triệu đồng

Caviar vừa ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17 Pro Max tùy chỉnh mới thuộc bộ sưu tập Black Edition, nhằm đáp lại quyết định của Apple khi loại bỏ tùy chọn màu đen cổ điển khỏi dòng iPhone 17 Pro. Trong khi Apple ưu ái các gam màu mới như Cosmic Orange và Deep Blue, Caviar đã quyết định trở về với giá trị kinh điển: màu đen, nhưng được nâng tầm bằng vật liệu xa xỉ và triết lý sưu tầm rõ rệt.

Bộ sưu tập Black Edition bao gồm bốn phiên bản: Black is Back, Shadow, Spark và Obsidian Black Edition. Tất cả đều có khung máy màu đen mờ được làm từ titan cao cấp, chất liệu thường được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ. Mỗi phiên bản còn được trang trí bằng một tấm da cá sấu ở phần dưới của điện thoại.

Caviar đã áp dụng công nghệ anod hóa và lớp phủ PVD để tạo ra sắc đen tuyền, vừa gợi nhớ đến thẩm mỹ Black Titanium quen thuộc của Apple, vừa đảm bảo độ bền và cảm giác cao cấp.

Cụ thể, phiên bản Black is Back có khung titan màu đen đơn giản và lớp hoàn thiện bằng da cá sấu, mang đến vẻ ngoài gọn gàng, tinh tế cho những ai yêu thích thiết kế iPhone đen cổ điển.

Phiên bản Shadow lại mang đến vẻ ngoài tinh tế hơn với sự kết hợp giữa titan và da, giữ mọi thứ đơn sắc, tạo nên một thiết kế tối giản với kết cấu và độ tương phản tinh tế.

Phiên bản Spark nổi bật với các chi tiết trang trí bằng vàng 24K, tạo sự tương phản với khung màu đen, hướng đến những người yêu thích vẻ ngoài táo bạo nhưng vẫn giữ được nền đen truyền thống.

Cuối cùng, phiên bản Obsidian Black Edition là phiên bản cao cấp nhất, với tông màu đen đậm hơn trên toàn bộ thân máy, phản ánh sức mạnh và sự sang trọng.

Caviar chỉ sản xuất 19 chiếc cho mỗi phiên bản Black is Back, Shadow và Spark, trong khi phiên bản Obsidian Black Edition có số lượng 99 chiếc. Tất cả đều được xây dựng trên nền tảng iPhone 17 Pro Max, đi kèm hộp đựng cao cấp, đồng xu sưu tầm và chìa khóa Caviar mạ vàng.

Giá bán của dòng Black Edition bắt đầu từ 9.130 USD (khoảng 236 triệu đồng) cho phiên bản Black is Back, trong khi phiên bản Spark có giá khởi điểm là 9.840 USD (khoảng 255 triệu đồng). Các phiên bản Shadow và Obsidian Black Edition đều có giá khởi điểm là 10.410 USD (khoảng 270 triệu đồng).