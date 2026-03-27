iPhone 17 Pro phiên bản đặc biệt chứa mảnh áo của Steve Jobs

Bộ sưu tập iPhone 17 Pro mới của Caviar kết hợp thiết kế lịch sử với chất liệu siêu sang trọng, bao gồm ba mẫu độc đáo thu hút sự chú ý của các nhà sưu tập và người đam mê công nghệ. Giá khởi điểm của các mẫu iPhone 17 Pro cao cấp từ Caviar là 5.930 USD (khoảng 156,26 triệu đồng).

Sản phẩm nổi bật trong bộ sưu tập là iPhone 17 Pro phiên bản Steve Jobs, vốn tôn vinh chiếc iPhone đầu tiên mà Apple ra mắt năm 2007. Chiếc điện thoại này có thiết kế đen bạc hoài cổ, lấy cảm hứng từ mẫu iPhone đời đầu.

Đặc biệt, Caviar đã khéo léo đưa một mảnh vải từ chiếc áo cổ lọ đen biểu tượng của Steve Jobs vào logo Apple ở mặt sau thiết bị. Chất liệu vải này được xác thực bằng giấy chứng nhận chính thức, biến sản phẩm thành một vật phẩm quý giá cho các nhà sưu tập.

Logo Apple được di chuyển lên trên để phù hợp với thẩm mỹ của iPhone năm 2007, kèm theo chữ ký của Steve Jobs và dòng chữ khắc kỷ niệm 50 năm. Caviar chỉ sản xuất 9 chiếc điện thoại thuộc mẫu này, với giá mỗi chiếc là 8.430 USD (khoảng 222,14 triệu đồng).

Bộ sưu tập iPhone 17 Pro mới từ Caviar còn có hai mẫu khác là Black Apple và Golden Apple. Có thiết kế tối giản, tinh tế khi được chế tạo từ titan nhẹ và sợi carbon, phiên bản Black Apple mang đến vẻ ngoài sang trọng nhưng mạnh mẽ. Caviar sản xuất giới hạn 50 chiếc cho mẫu này, với giá bán 5.930 USD (khoảng 156,26 triệu đồng).

Trong khi đó, phiên bản Golden Apple nổi bật với các chi tiết vàng, sử dụng vàng 18 karat cho logo Apple ba chiều và lớp phủ carbon để tăng thêm chiều sâu thị giác. Phiên bản này cũng được sản xuất giới hạn 50 chiếc, với giá bán 7.180 USD (khoảng 189,2 triệu đồng).

Cả ba mẫu điện thoại hiện đã có thể đặt trước trên trang web chính thức của Caviar. Ngoài ra, Caviar cũng vừa ra mắt phiên bản tùy chỉnh Galaxy S26 Ultra với thiết kế lấy cảm hứng từ động vật, được làm bằng vàng 24K cùng mức giá khởi điểm 10.490 USD (276,42 triệu đồng). Đồng thời, hãng cũng giới thiệu bộ sưu tập iPhone 17 Pro siêu sang trọng dành cho và Valentine, được trang trí bằng vàng và kim cương.