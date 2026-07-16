MXH "rực cháy" với Lionel Messi sau trận Argentina - Anh: "Sự kỳ diệu", "Điên rồ"

Màn ngược dòng 2 - 1 của Argentina trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 đã tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội. Chỉ ít phút sau tiếng còi mãn cuộc, Facebook tràn ngập những bài đăng ăn mừng, đổi ảnh đại diện và chia sẻ khoảnh khắc Lionel Messi cùng các đồng đội vỡ òa sau chiến thắng.

Ở World Cup 2026, Argentina đã nhiều lần lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Chẳng hạn, Facebooker Nguyễn Minh Quân đăng tải hình ảnh Messi cười rạng rỡ sau trận cùng dòng trạng thái: "Vô chung kết thôi anh em". Hay tài khoản David Hoàng đổi ảnh đại diện bằng hình Messi và kèm mô tả ngắn gọn "Messi. Always. Forever" cùng biểu tượng trái tim.

Riêng bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez ở phút 85 nhanh chóng trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trước cả khi trận đấu kết thúc. Tài khoản Faceook Lê Quốc Bảo nhận xét: "Enzo ghi bàn đúng lúc nhất có thể. Nếu không có bàn gỡ đó thì chẳng có màn ngược dòng kỳ diệu". Trong khi đó, Trần Hải Nam viết: "Enzo mở cánh cửa, Lautaro đóng trận. Kịch bản quá đẹp cho Argentina".

Sau bàn thắng ấn định tỷ số 2 - 1 của Lautaro Martinez, mạng xã hội càng rực cháy hơn nữa. Tài khoản Phạm Gia Huy chia sẻ: "Lautaro đúng là người của những khoảnh khắc lớn". Còn Mai Khánh Linh bình luận: "Đến phút bù giờ mà Argentina vẫn biết cách kết liễu đối thủ. Bản lĩnh nhà vô địch là đây".

Kết trận, Lionel Messi vẫn là nhân vật được nhắc tên nhiều hơn cả. Facebooker Đức Trần viết: "10 phút cuối trận bán kết Anh - Argentina thật điên rồ. Như thường lệ luôn là Messi lên tiếng với 2 kiến tạo vàng, đẳng cấp của một thiên tài". Hay Hồng Phúc chia sẻ dòng trạng thái hai chiều: "Một nửa thế giới đang hô to Messi. Một nửa thế giới thì... cay".

Khoảnh khắc Messi ôm đồng đội rồi bật cười sau tiếng còi mãn cuộc cũng khiến không ít người xúc động. Người dùng mạng xã hội Facebook có tên tài khoản Thanh Tùng viết ngắn gọn: "Sự kỳ diệu". Trong khi Hoàng Nhật Anh chia sẻ: "39 tuổi nhưng vẫn gánh cả đội vào chung kết. Huyền thoại là đây".

Hiện, Messi với hai pha kiến tạo, Enzo Fernandez với bàn gỡ hòa quý giá và Lautaro Martinez với pha lập công quyết định vẫn đang không ngừng phủ kín các trang mạng, mang đến một trong những đêm cảm xúc nhất của World Cup 2026.

"Một nửa thế giới đang hô to Messi".

"10 phút cuối trận thật điên rồ".

"Quá trọn vẹn cho một đêm thế này".

"Messi. Always. Forever".

"Vô chung kết thôi anh em".

"GOAT mãi đỉnh".

"Sự kỳ diệu".

"Trời ơi, lại là ngược dòng".