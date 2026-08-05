iPhone 17 Pro Max vẫn bán chạy dù giá bán gần như không giảm

Sau gần một năm ra mắt, iPhone 17 Pro Max chỉ giảm khoảng 5% so với giá niêm yết, nhưng vẫn duy trì sức mua ổn định tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, sản phẩm chính thức lên kệ vào tháng 9/2025 và hiện đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời khi chuẩn bị “nhường đất” cho dòng iPhone 18 Pro.

iPhone 17 Pro Max có mức giá giảm khoảng 5% so với giá ban đầu.

Theo ghi nhận, so với các dòng iPhone trước, giá của iPhone 17 Pro Max vẫn giữ ổn định, gần như không có nhiều biến động kể từ khi mở bán. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max từng có thời điểm giảm xuống mức 29 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 256 GB, tương đương mức giảm 15% so với giá niêm yết.

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max đang được các đại lý chào bán với mức giá 36 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, chỉ giảm 5% so với giá niêm yết. Theo thông tin từ một nhà bán lẻ tại Việt Nam, việc giá iPhone 17 Pro Max chưa có nhiều điều chỉnh là do nhiều yếu tố, trong đó có biến động chi phí linh kiện như RAM và chip xử lý. Đây là lý do khiến Apple gần như không có động thái nào liên quan đến chính sách giá bán của loạt sản phẩm thế hệ cũ này trong thời gian qua.

Theo các đại lý bán lẻ, doanh số iPhone 17 Pro Max vẫn duy trì ổn định, không có sự sụt giảm so với thế hệ tiền nhiệm, mặc dù giá bán gần như không thay đổi. Một nhà bán lẻ khác cho biết, doanh số iPhone 17 Pro Max không có nhiều biến động khi nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp vẫn duy trì ở mức tốt, ngay cả khi giá bán không giảm.

Sản phẩm vẫn được đánh giá cao ở nhiều chức năng.

Đáng chú ý, mẫu iPhone 2025 giảm giá nhiều nhất thuộc về iPhone Air khi sản phẩm này có thời điểm giảm đến 10 triệu đồng so với mức giá 32 triệu đồng khi ra mắt. Giá sản phẩm tại các đại lý rơi vào khoảng 23 triệu đồng, tuy nhiên người mua có thể tìm được mức giá ưu đãi thấp hơn 22 triệu đồng khi mua sắm tại các sàn thương mại điện tử.

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro Max hiện đang cạnh tranh với các sản phẩm như Samsung Galaxy S26 Ultra, OPPO Find X9 Pro và vivo X300 Pro. Tuy nhiên, thống kê từ các đại lý cho thấy iPhone 17 Pro Max chiếm tỷ lệ áp đảo trong phân khúc này.

Xu hướng mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam vẫn tương đồng với những năm trước, với phiên bản bộ nhớ 256 GB và 512 GB được ưa chuộng nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Nhiều yếu tố khác nhau khiến iPhone 17 Pro Max vẫn hút khách dù giá bán không giảm nhiều.

Được biết, trong giai đoạn đầu mở bán, doanh số iPhone 17 Pro Max tạo được sự bùng nổ nhất định. Tuy nhiên, xét tổng thể trong gần một năm, doanh số thiết bị gần như không có sự chênh lệch so với bản tiền nhiệm. Giá bán vẫn ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất. Người dùng còn quan tâm đến các tính năng, hệ thống camera, hiệu năng, thời lượng pin và khả năng sử dụng lâu dài.