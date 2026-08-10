Giá iPhone 17 series tháng 8: Bất ngờ giảm tới 2 triệu đồng, Pro/Pro Max rẻ chưa từng có

Mới đây, Apple đã thông báo tăng giá đối với loạt sản phẩm của mình do giá linh kiện tăng. Hiện, nhiều mẫu MacBook đã được các hệ thống niêm yết giá mới tăng hàng triệu đồng, nhưng iPhone 17 series lại có diễn biến trái ngược khi giá vừa giảm thêm tới 2 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max chưa từng hết “hot” tại Việt Nam.

Ghi nhận ngày 9/8 tại hai hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam là TGDĐ và FPT Shop, iPhone 17 series vừa có biến động lớn. Hiện, tất cả các phiên bản từ giữ giá cho tới giảm thêm tận 2 triệu đồng so với cuối tháng trước. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max 2TB lần đầu tiên về giá 58,99 triệu đồng, rẻ nhất lịch sử.

Tương tự, một AAR lớn khác là CellphoneS cũng vừa giảm giá iPhone 17 series để cạnh tranh với các "ông lớn". Hiện, giá iPhone 17 series (không tính iPhone 17e) tại đây dao động từ 23,99 triệu đồng cho tới 60,49 triệu đồng.

Hay ghi nhận tại Di Động Việt, một số mẫu iPhone 17 Series cũng đang được điều chỉnh về mức giá khá hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của khách hàng. Chẳng hạn, iPhone 17 256GB hiện có giá 23,69 triệu đồng, bản 512GB ở mức 29,59 triệu đồng.

Với dòng Pro, iPhone 17 Pro 256GB có giá 31,79 triệu đồng, bản 512GB là 38,59 triệu đồng và bản 1TB ở mức 43,59 triệu đồng. Đáng chú ý, iPhone 17 Pro Max 256GB hiện có giá 34,79 triệu đồng, giảm khoảng 8%, trong khi các phiên bản 512GB, 1TB và 2TB lần lượt có giá 41,29 triệu, 47,69 triệu và 59,99 triệu đồng.

Hiện, các hệ thống còn đầy đủ các phiên bản với dung lượng từ 256GB đến 1TB, cùng đa dạng tùy chọn màu sắc, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của khách hàng. Riêng phiên bản 2TB, số lượng hiện còn khá hạn chế do nguồn cung còn hạn chế trong khi nhu cầu thị trường vẫn ở mức cao. Trong đó, màu xanh trên hai dòng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max thuộc nhóm sản phẩm khá khan hiếm do được nhiều khách hàng lựa chọn.

Về sản phẩm, iPhone 17 Pro Max có thiết kế mới nổi bật, mang đến bước nhảy đáng kể về hiệu năng. Máy được trang bị chip A19 Pro, chip iPhone mạnh mẽ và hiệu quả nhất từ trước đến nay, hỗ trợ hệ thống camera tiên tiến, trải nghiệm chơi game di động mạnh mẽ và hỗ trợ Apple Intelligence.

Ba camera 48MP Fusion - Chính, Ultra Wide và Telephoto hoàn toàn mới mang lại năng lực nhiếp ảnh tương đương tám ống kính, bao gồm cả khả năng thu phóng chất lượng quang học xa nhất từng có trên iPhone ở 8x. Ngoài ra, camera trước 18MP Center Stage cải tiến đưa khả năng chụp ảnh selfie lên một tầm cao mới.

Cụm camera tạo nên khác biệt cho iPhone 17 Pro Max.

Thêm nữa, màn hình Super Retina XDR trên iPhone 17 Pro Max được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, chất liệu bền chắc hơn mọi mặt kính hoặc gốm thủy tinh trên điện thoại thông minh, với lớp phủ mới do Apple thiết kế giúp chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và cải thiện khả năng chống phản chiếu để giảm chói.

Màn hình này sở hữu công nghệ ProMotion lên đến 120Hz, màn hình "Luôn bật" (Always On) và độ sáng ngoài trời 3.000 nit - mức cao nhất từng có trên iPhone, và độ tương phản ngoài trời tốt hơn gấp 2 lần.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Ceramic Shield bảo vệ mặt sau của thiết bị, mang đến khả năng chống nứt tốt hơn gấp 4 lần so với mặt kính sau trên các phiên bản trước đây.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series tháng 8/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 17 256GB 23,99 23,99 512GB 29,99 29,99 iPhone 17 Pro 256GB 31,99 31,99 512GB 38,49 38,49 1TB 44,99 43,99 iPhone 17 Pro Max 256GB 34,99 34,99 512GB 41,49 41,49 1TB 47,09 46,99 2TB 60,99 58,99

* Giá tham khảo ngày 9/8/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.