iPhone 11 vẫn được hỗ trợ iOS 27, vì sao?

Hệ điều hành iOS 27 của Apple, được công bố tại sự kiện WWDC 2026, sẽ được cập nhật cho các mẫu điện thoại cũ như dòng iPhone 11 ra mắt năm 2019, nâng thời gian hỗ trợ phần mềm lên tới 8 năm - một điều chưa từng có.

Dù iPhone 11 khó có khả năng hỗ trợ bất kỳ tính năng mới nào liên quan đến Apple Intelligence, việc có thêm một năm hỗ trợ phần mềm diễn ra giữa hai thời điểm quan trọng của ngành công nghệ.

Lý do rõ ràng nhất là sự gia tăng chi phí tổng thể của thiết bị điện tử, được cho là do các yếu tố như tình trạng thiếu hụt RAM đang diễn ra và những lo ngại về việc tăng thuế quan trong vài năm qua.

Thị trường đã chứng kiến một số công ty đẩy giá điện thoại tăng tới 200 USD giữa các mẫu năm 2025 và 2026. Thậm chí, trong một số trường hợp, giá thậm chí còn cao hơn giá khi ra mắt.

Nhưng có lẽ ít được chú ý hơn là thị trường đã qua sử dụng, nơi các mẫu iPhone đời cũ vẫn dễ dàng được tìm mua. Một chiếc iPhone 11 dung lượng 256GB hiện có giá 209 USD trên Amazon tại thời điểm bài viết.

Trong một cuộc thăm dò gần đây của trang tin công nghệ CNET trên 2.600 người trưởng thành, hơn 48% cho biết họ đã cân nhắc mua một thiết bị tân trang vì giá rẻ còn đồ điện tử mới quá đắt.

Cả hai yếu tố nói trên đều chỉ ra một xu hướng: người dùng đang muốn giữ điện thoại lâu hơn bao giờ hết và sẵn sàng sử dụng những thiết bị không phải là mới nhất, xịn nhất nhưng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu.

iPhone 11 ra mắt năm 2019 vẫn có thể cập nhật iOS 27. Ảnh: Cnet

Dù chưa có con số chính thức từ Apple về lượng người dùng iPhone 11 hiện tại, các bằng chứng khác cho thấy người tiêu dùng vẫn đang gắn bó với iPhone cũ và có thể tận dụng sự hỗ trợ phần mềm bổ sung này.

Lý do Apple chăm sóc khách dùng iPhone cũ

iPhone thường dẫn đầu danh sách các điện thoại thông minh bán chạy nhất trên toàn thế giới, do đó, không quá ngạc nhiên khi hãng cũng là một trong những “tay chơi” lớn nhất trên thị trường điện thoại tân trang.

Theo báo cáo hồi tháng 10/2025 từ công ty phân tích Counterpoint Research, iPhone 12, iPhone 13 và iPhone 14 đều thúc đẩy sự tăng trưởng doanh số hàng tân trang tại châu Phi, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Tại các thị trường mang đặc điểm giống Mỹ, mảng thiết bị tân trang có mức tăng trưởng đi ngang giữa năm 2024 và 2025.

Báo cáo chỉ ra nguyên nhân là do chu kỳ thay thế kéo dài hơn và chi phí gia tăng khiến khách hàng trì hoãn việc lên đời.

Khi ít người nâng cấp thiết bị hơn, Apple có thể đang xem xét kỹ lưỡng việc đảm bảo những khách hàng vẫn đang dùng máy cũ không bị bỏ rơi.

Vào tháng 1, các mẫu iPhone chạy iOS 12 trở lên đã nhận được một bản cập nhật nhỏ nhằm đảm bảo iMessage và FaceTime vẫn hoạt động trên các dòng máy từ tận năm 2013 như iPhone 5S.

Ngay cả khi Apple ngừng cập nhật iOS, theo tiền lệ, công ty vẫn cung cấp thêm vài năm cập nhật bảo mật.

Ngăn người dùng chuyển sang Android

Khi giá điện thoại ngày càng đắt, việc Apple liên tục hỗ trợ các mẫu iPhone cũ có thể là một chiến lược phòng thủ.

Trong khi Samsung, Motorola và Google có vô số mẫu Android mới tầm giá dưới 500 USD, mức giá khởi điểm của Apple cho một chiếc điện thoại mới hiện là 600 USD (mẫu iPhone 17e ra mắt đầu năm nay).

Làm cho chiếc iPhone 11 từ năm 2019 mang lại cảm giác mới mẻ hơn với iOS 27 sẽ cho người dùng thêm gắn bó với hệ sinh thái của Apple.

Họ sẽ không cần cân nhắc chuyển sang hệ điều hành Android - nơi có thể mua được một chiếc điện thoại có pin lớn hơn hoặc camera mới hơn với số tiền ít hơn so với một chiếc iPhone đập hộp.

Điều này càng trở nên quan trọng khi Apple đang chịu sức ép phải hỗ trợ các công nghệ mở, đưa iPhone và điện thoại Android lên một sân chơi bình đẳng hơn.

Nó bao gồm chuẩn nhắn tin RCS giúp nhiều tính năng giống iMessage có thể hoạt động chéo giữa iPhone và Android, cùng các tính năng eSIM giúp việc chuyển số điện thoại từ iPhone sang Android dễ dàng hơn.

Việc Apple cung cấp 8 năm hỗ trợ phần mềm - mức dẫn đầu ngành hiện tại - cho chiếc iPhone 11 là một điểm cộng giúp hãng vượt mặt Android, cho đến khi các đối thủ như Samsung, Google và Motorola đưa ra những cam kết tương tự.

(Theo Cnet)