Giá iPhone cũ tháng 3: Chỉ 5 triệu đồng đã có iPhone nhỏ gọn, mượt mà

Thị trường iPhone cũ trong giai đoạn cuối tháng này không có nhiều biến động lớn về giá so với tháng trước, tuy nhiên vẫn xuất hiện một số xu hướng đáng chú ý ở từng dòng sản phẩm chủ lực.

iPhone đã qua sử dụng nhưng còn như mới, đang trở thành lựa chọn tối ưu cho nhiều iFan.

Ghi nhận tại các hệ thống lớn có kinh doanh iPhone cũ, giá iPhone cũ hiện khá đa dạng có có nhiều mẫu sản phẩm đời cũ tới đời mới khác nhau. Chẳng hạn, tại CellphoneS, iPhone cũ rẻ nhất hiện nay là iPhone Xs 64GB giá 5,09 triệu đồng, trong khi cao nhất là iPhone 17 Pro Max 512GB giá 30,59 triệu đồng.

Trong khi đó, tại Hoàng Hà Mobile, iPhone 11 64GB đã ra mắt cách đây gần 7 năm đang được bán lại với giá từ 5,09 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max 256GB chỉ mới lên kệ gần nửa năm có giá 34,49 triệu đồng. Dù đã ra đời lâu nhưng iPhone 11 vẫn được đánh giá là chạy mượt mà với hệ điều hành iOS, đặc biệt nhỏ gọn và có thiết kế bền bỉ.

Theo đại diện hệ thống, hai model dẫn đầu doanh số toàn thị trường hiện nay tiếp tục là iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max. Những sản phẩm này thuộc phân khúc cao cấp, thu hút người dùng nhờ hiệu năng mạnh, thời gian sử dụng lâu dài và khả năng giữ giá tốt.

"Ở nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh - sinh viên, xu hướng lựa chọn có sự dịch chuyển rõ rệt sang các model dễ tiếp cận hơn về giá như iPhone 12 Pro Max và iPhone 14 Pro Max. Đây được xem là các lựa chọn “cân bằng” giữa hiệu năng, trải nghiệm và chi phí, phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ thông", vị đại diện thông tin.

Về mặt bằng giá, so với tháng trước, iPhone 15 Pro Max hiện vẫn duy trì mức giá ổn định, gần như không có điều chỉnh đáng kể. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max ghi nhận xu hướng tăng nhẹ do nguồn cung chưa dồi dào và nhu cầu vẫn ở mức cao. Ở chiều ngược lại, các dòng từ iPhone 14 Pro Max trở xuống có xu hướng giảm giá nhẹ, tuy nhiên mức điều chỉnh không lớn và chủ yếu mang tính kích cầu ngắn hạn.

Bảng giá tham khảo iPhone cũ tháng 3/2026:

Sản phẩm Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone 11 64GB 5,09 iPhone 11 Pro Max 256GB 8,49 iPhone 11 Pro Max 512GB 8,99 iPhone 12 128GB 6,79 iPhone 12 Pro 128GB 8,49 iPhone 12 Pro Max 128GB 8,99 iPhone 13 128GB 8,49 iPhone 13 Pro Max 128GB 11,49 iPhone XS Max 256GB 5,99 iPhone 14 128GB 10,5 iPhone 14 Plus 128GB 9,79 iPhone 14 Pro 128GB 13,99 iPhone 14 Pro Max 256GB 15,99 iPhone 15 128GB 16,99 iPhone 15 Pro 128GB 13,99 iPhone 15 Pro Max 256GB 15,99 iPhone 16 128GB 18,49 iPhone 16 Plus 128GB 17,49 iPhone 16 Pro 128GB 21,09 iPhone 16 Pro Max 256GB 24,99 iPhone Air 256GB 23,59 iPhone Air 512GB 29,49 iPhone 17 Pro 128GB 31,29 iPhone 17 Pro Max 256GB 34,49

* Giá tham khảo ngày 27/3.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.