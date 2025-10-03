iPhone 11 Pro Max và Watch Series 3 chính thức vào danh sách "đồ cổ" của Apple

Theo MacRumors, Apple đã chính thức đưa iPhone 11 Pro Max vào danh sách sản phẩm cũ. Điều đáng chú ý là iPhone 11 Pro vẫn chưa bị loại khỏi danh sách, cho thấy Apple vẫn tiếp tục cung cấp mẫu máy này cho một số nhà bán lẻ bên thứ ba trong thời gian dài hơn. Mặc dù đã trở thành sản phẩm lỗi thời, iPhone 11 Pro Max vẫn nhận được hỗ trợ cập nhật lên hệ điều hành iOS 26 mới nhất.

iPhone 11 Pro Max vào danh sách sản phẩm cũ của Apple

Ngoài ra, Apple cũng đã đưa các mẫu Apple Watch Series 3 vào danh sách sản phẩm cũ. Những thiết bị này vẫn có thể được sửa chữa thông qua dịch vụ của Apple, tuy nhiên, việc sửa chữa phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của linh kiện. Theo quy định của Apple, một thiết bị được coi là cũ sau hơn 5 năm kể từ khi công ty ngừng phân phối.

Apple Watch Series 3 cũng đã được Apple đưa vào danh sách sản phẩm cũ

Apple Watch Series 3 ra mắt vào tháng 9/2017 và tiếp tục được bán như một tùy chọn giá rẻ cho đến tháng 9/2022. Mẫu đồng hồ này đã chứng tỏ sự bền bỉ của mình khi vẫn được Apple phân phối ngay cả khi watchOS 9 bước vào giai đoạn thử nghiệm beta, mặc dù bản cập nhật này không còn tương thích với thiết bị. Thực tế, vòng đời của Series 3 kéo dài đến mức các mẫu Apple Watch Series 4 đã bị đưa vào danh sách sản phẩm cũ trước đó.