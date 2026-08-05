Bí quyết giúp hệ thống điện mặt trời phát huy hiệu quả tối đa

Trong bối cảnh giá năng lượng ngày càng tăng, nhiều hộ gia đình đã quyết định đầu tư vào hệ thống năng lượng mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà. Lợi ích của việc này không chỉ nằm ở việc tiết kiệm chi phí điện mà còn ở việc giảm thiểu bảo trì và kéo dài tuổi thọ của các tấm pin mặt trời nếu được bảo dưỡng đúng cách.

Tùy theo khu vực mà người dùng nên đặt tấm pin mặt trời nhận ánh sáng nhiều nhất trong ngày, đặc biệt trong khoảng 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Mặc dù vậy, khi sử dụng điện mặt trời, việc xác định thời điểm đủ ánh sáng mặt trời hay không là rất quan trọng. Theo các chuyên gia, thời điểm lý tưởng để khai thác điện mặt trời là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, khi năng lượng từ mặt trời ở mức cao, giúp các tấm pin mặt trời sản xuất điện năng hiệu quả nhất. Dĩ nhiên, đó là thời điểm diễn ra khi thời tiết không có mây và mưa.

Cần lưu ý rằng, do vị trí của mặt trời thay đổi theo thời gian, một số khu vực trên mái nhà có thể nhận được ánh sáng tốt hơn vào buổi sáng, trong khi những khu vực khác lại nhận được ánh sáng tốt hơn vào buổi chiều. Chính vì vậy, việc xác định chính xác vị trí lắp đặt tấm pin mặt trời cũng sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống năng lượng mặt trời.

Ngoài ra, việc sản xuất điện năng từ năng lượng mặt trời còn giúp giảm mức tiêu thụ điện lưới. Trong hệ thống nối lưới, điện năng do các tấm pin mặt trời tạo ra sẽ được sử dụng trước tiên để đáp ứng nhu cầu điện của gia đình. Nếu nhu cầu không được đáp ứng hoàn toàn, điện lưới sẽ được sử dụng bổ sung. Ngược lại, nếu có điện dư thừa, lượng điện này sẽ được truyền vào hệ thống pin lưu trữ (nếu có) hoặc thậm chí là lưới điện (nếu được thiết lập).

Nếu cần sử dụng các thiết bị điện như giặt đồ, đun nước nóng,..., hãy chuyển sang khoảng thời gian thực hiện từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Một số quốc gia hiện nay đang áp dụng hệ thống “thanh toán bù trừ”, nơi giá điện mặt trời được thu mua lại với mức giá thấp hơn so với giá từ lưới điện. Chính vì lý do này, việc sử dụng điện năng từ năng lượng mặt trời trở nên hợp lý hơn, ngay cả khi người dùng phải điều chỉnh thời gian sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện năng lớn.

Do đó, người dùng nên cố gắng sử dụng các thiết bị điện vào thời điểm mà hệ thống năng lượng mặt trời sản xuất nhiều điện nhất, chẳng hạn như giặt quần áo trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thay vì vào buổi tối khi giá điện lưới thường cao hơn và sản lượng điện từ tấm pin mặt trời thấp.