Từ iOS 26 nhìn sang iOS 27: iPhone nào đang ở ranh giới hỗ trợ?

Điều này đặt ra câu hỏi: Vào năm 2026, liệu trên thị trường có mẫu iPhone nào sẽ ngừng nhận cập nhật và không tương thích với iOS 27?

iOS 27 dự kiến sẽ được Apple ra mắt vào tháng 6 năm sau.

iPhone thường được biết đến với khả năng nhận cập nhật trong nhiều năm. Chẳng hạn, ra mắt năm 2017 với iOS 11, iPhone X đã nhận được cập nhật cho đến ngày 7/9/2023, tức là sau 6 năm. Tương tự, iPhone XS, phát hành năm 2018, tiếp tục nhận cập nhật cho đến tháng 9/2025, với phiên bản mới nhất là iOS 18, tương đương 7 năm hỗ trợ.

Với iOS 27, nền tảng này dự kiến sẽ chỉ được Apple giới thiệu chính thức vào tháng 6/2026 - thời điểm mà các tính năng cũng như danh sách các mẫu iPhone tương thích sẽ được công bố. Liệu iOS 27 sẽ bỏ rơi một số mẫu iPhone như những gì đã xảy ra với iOS 26, hay vẫn tiếp tục hỗ trợ các mẫu chạy iOS 26 như đã xảy ra với iOS 18 vào năm ngoái.

iOS 27 có còn hỗ trợ iPhone đời cũ?

Để tìm hiểu khả năng hỗ trợ, chúng ta cần hiểu được những gì có thể xảy ra với iOS 27. Theo các thông tin rò rỉ, iOS 27 có thể sẽ tập trung vào việc sửa lỗi và cải thiện hiệu suất, điều thường xảy ra sau một bản cập nhật iOS lớn. Chính vì vậy, có khả năng iOS 27 sẽ tương thích với các mẫu iPhone chạy iOS 26, tức không mẫu iPhone nào ngừng hỗ trợ cập nhật trong năm 2026.

iOS 27 có thể sẽ tương thích với các mẫu iPhone chạy iOS 26?

Kết quả là, danh sách các mẫu iPhone dự kiến sẽ tiếp tục nhận cập nhật bao gồm: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone SE 2022, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE 2020, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro và iPhone 11.

Tuy nhiên, nếu Apple quyết định loại bỏ một số mẫu khỏi danh sách, các mẫu iPhone ra mắt năm 2019 như iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max có thể sẽ không nhận được bản cập nhật iOS 27.

Làm gì nếu iPhone không còn được hỗ trợ bởi iOS 27?

Được biết, Apple cam kết hỗ trợ tất cả các thiết bị của mình trong ít nhất 5 năm, nhưng thực tế, thời gian hỗ trợ thường kéo dài hơn, có thể lên đến 7 hoặc 8 năm. Ngay cả khi một số thiết bị không nhận được phiên bản phần mềm mới nhất, chúng vẫn sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật trong nhiều năm để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Người dùng iPhone có hai lựa chọn nếu không còn được hỗ trợ bởi iOS 27.

Nếu iPhone không tương thích với iOS 27, người dùng có hai lựa chọn: giữ lại thiết bị hiện tại hoặc nâng cấp lên một mẫu máy mới hơn. Dù vậy, iPhone vẫn sẽ hoạt động tốt với iOS 26 trong một thời gian dài trước khi các ứng dụng mới trở nên không tương thích.

Việc iPhone ngừng nhận bản cập nhật có thể gây ra một số vấn đề, bao gồm việc không có tính năng mới, rủi ro về bảo mật và khả năng không tương thích với các ứng dụng mới. Trong trường hợp này, nâng cấp lên một mẫu iPhone mới hơn là giải pháp tốt nhất, nhưng người dùng không nhất thiết phải mua một chiếc iPhone mới nhất khi một chiếc iPhone đã qua sử dụng từ 2 đến 4 năm vẫn có thể hoạt động tốt và nhận được các bản cập nhật trong thời gian dài.