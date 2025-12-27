Lenovo Watch GT Pro ra mắt: Pin 27 ngày, GPS độc lập, chống nước bền bỉ

Lenovo đang nỗ lực mở rộng thị trường thiết bị đeo thông minh với sự ra mắt của Watch GT Pro, một chiếc đồng hồ thông minh được thiết kế đặc biệt cho phân khúc thể thao ngoài trời. Sản phẩm này gây ấn tượng với thiết kế mạnh mẽ, tương tự như dòng Garmin Fenix cao cấp, với viền dày và hệ thống nút bấm vật lý linh hoạt. Thân máy được chế tạo từ hợp kim kẽm-magie, đảm bảo độ bền bỉ trước các va đập trong quá trình vận động.

Watch GT Pro sở hữu màn hình 1.43 inch với độ phân giải cao, được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Corning chống trầy xước. Đồng hồ còn có khả năng chống nước đạt chuẩn 5 ATM và tích hợp module GPS độc lập, cho phép người dùng ghi lại chính xác quãng đường chạy bộ hoặc bơi lội mà không cần mang theo điện thoại. Ngoài ra, các tính năng như la bàn số, áp kế, đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu cũng được trang bị đầy đủ, phục vụ cho những người yêu thích leo núi và thám hiểm.

Một điểm nổi bật của Watch GT Pro là viên pin 470 mAh, cung cấp thời gian sử dụng từ 7 ngày ở cường độ cao đến 27 ngày ở chế độ tiết kiệm. Hiện tại, sản phẩm này có giá 130 USD (khoảng 3,4 triệu đồng). Đây là một mức giá cạnh tranh cho một thiết bị có chất lượng hoàn thiện và thông số kỹ thuật ấn tượng, mặc dù Lenovo chưa công bố kế hoạch phát hành phiên bản quốc tế.