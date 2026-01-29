Top 5 đồng hồ thông minh đáng mua đầu năm 2026

Thị trường thiết bị đeo thông minh đầu năm 2026 đang chứng kiến cuộc đua sôi động ở phân khúc cao cấp. Dựa trên đánh giá từ các chuyên trang công nghệ uy tín như DC Rainmaker và Tom's Guide, dưới đây là 5 mẫu đồng hồ thông minh xuất sắc nhất hiện nay, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ chạy bộ chuyên nghiệp, dã ngoại bền bỉ đến theo dõi sức khỏe y tế.

Huawei Watch GT 6 Pro ghi điểm nhờ vẻ ngoài sang trọng với vỏ Titanium và khả năng hoạt động bền bỉ, xóa nhòa ranh giới giữa một chiếc đồng hồ thời trang và thiết bị thể thao chuyên nghiệp.

Ưu điểm của thiết bị là công nghệ định vị "Sunflower Positioning" độc quyền giúp tăng cường độ chính xác của ăng-ten. Máy hỗ trợ đo điện tâm đồ (ECG), phát hiện té ngã và các chế độ chạy trail, đạp xe chuyên sâu.

Bên cạnh đó, thời lượng pin cũng khá ấn tượng với 14 ngày sử dụng, đi kèm khả năng chống nước 5 ATM và chống bụi IP69. Thiết bị hiện tại được giảm giá còn 7.490.000 đồng.

Samsung Galaxy Watch8 (44mm) là đại diện mới nhất của Samsung trong năm 2025-2026 mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng nhất phân khúc với độ sáng màn hình lên tới 3.000 nit.

Điểm sáng của Watch8 là tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc theo dõi giấc ngủ và huấn luyện viên ảo. Cảm biến BioActive thế hệ mới giúp đo các chỉ số cơ thể chính xác hơn. Máy có bộ nhớ 32 GB, hỗ trợ thanh toán NFC tiện lợi.

Với thời lượng pin tạm ổn khoảng 2-3 ngày, rất phù hợp với nhu cầu sử dụng hỗn hợp hàng ngày. Thiết bị hiện tại được giảm giá còn 7.490.000 đồng.

Mẫu đồng hồ thông minh dành riêng cho các tín đồ của Apple, và dòng Series 10 là chiếc smartwatch mỏng nhẹ nhất và thông minh nhất trong danh sách Top 5.

Apple Watch Series 10 sở hữu thiết kế siêu mỏng 9,7 mm và nặng vỏn vẹn 30g, màn hình Retina OLED Always-on sắc nét. Các tính năng sức khỏe được nâng cấp mạnh mẽ với khả năng phát hiện ngưng thở khi ngủ (Sleep Apnea), ECG và thông báo nhịp tim bất thường.

Thời lượng pin của thiết bị đạt khoảng 18 giờ (hoặc lên tới 36 giờ với chế độ nguồn điện thấp) có vẻ thua thiệt so với các thiết bị đeo khác, nhưng bù lại, nó có khả năng sạc nhanh và tích hợp liền mạch với iOS.

Thiết bị hiện tại được giảm giá còn 8.490.000 đồng.

Forerunner 265S là minh chứng cho sự lột xác của Garmin khi kết hợp các tính năng thể thao cốt lõi với màn hình AMOLED cảm ứng rực rỡ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu thích chạy bộ cần sự chính xác tuyệt đối nhưng vẫn muốn một thiết bị đẹp mắt.

Ưu điểm sáng nhất của thiết bị là GPS đa băng tần và cảm biến nhịp tim quang học có độ chính xác tiệm cận dây đeo ngực chuyên dụng. Đồng hồ cũng hỗ trợ đo SpO2, theo dõi biến thiên nhịp tim (HRV) và cung cấp các chỉ số phục hồi chuyên sâu.

Thời lượng pin của Forerunner 265S cũng gây ấn tượng khi đạt 13-15 ngày ở chế độ thường, hoặc lên đến 25 giờ khi bật GPS. Thiết bị hiện tại được giảm giá còn 9.180.000 đồng.

Khác biệt với xu hướng màn hình rực rỡ, Coros Apex 2 sử dụng màn hình Memory LCD giúp hiển thị rõ nét dưới nắng gắt và tối ưu hóa năng lượng tối đa. Đây là bạn đồng hành không thể thiếu cho dân chạy trail và thám hiểm.

Sở hữu thiết kế siêu nhẹ 42g với dây nylon thoáng khí. Hệ thống GPS tần số kép (Dual-frequency) đảm bảo định vị chính xác ở địa hình phức tạp. Ngoài ra, thời lượng pin vượt trội với 17 ngày sử dụng và 40 giờ GPS liên tục, cũng như hỗ trợ bản đồ offline cơ bản.

Thiết bị hiện tại được giảm giá còn 9.790.000 đồng.