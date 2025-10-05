Huawei Watch GT 6 series trình làng với pin tới 21 ngày, giá từ 5 triệu đồng

Đồng hồ thông minh Huawei Watch GT 6 series vừa chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm tiếp tục kế thừa thiết kế mặt đồng hồ hình bát giác đặc trưng của Watch GT series. Ở phiên bản Pro và bản tiêu chuẩn 46mm, viền bezel được vát nổi khối 3D; trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn 41mm được cải tiến với ngàm đeo xoay linh hoạt.

Sản phẩm được trang bị màn hình AMOLED với độ sáng 3.000 nit. Ngoài ra, ở phiên bản Watch GT 6 46mm, màn hình có kích thước 1,47-inches, lớn hơn 5,5% so với thế hệ tiền nhiệm.

Ngoài ra, Huawei đã tiên phong ứng dụng công nghệ viên pin high-silicon, cho mật độ năng lượng cao hơn và thời lượng sử dụng dài hơn. Nhờ đó, thời lượng pin của Watch GT 6 series được nâng thêm 1 tuần so với thế hệ tiền nhiệm.

Cụ thể, với phiên bản GT 6 Pro và GT 6 tiêu chuẩn 46mm, khi ở chế độ sử dụng cơ bản, thiết bị có thể sử dụng được trong vòng 21 ngày. Với tần suất sử dụng thường xuyên, đồng hồ có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong vòng 12 ngày. Thậm chí, ở chế độ chạy địa hình, người dùng có thể sử dụng liên tục trong vòng 40 giờ.

Đối với phiên bản tiêu chuẩn 41mm, người dùng có thể sử dụng liên tục trong vòng 14 ngày ở chế độ cơ bản, và lên đến 8 ngày với tần suất sử dụng thường xuyên.

Hệ thống định vị Sunflower 2.0, sử dụng thuật toán cải tiến, cấu trúc ăng ten mới tích hợp liền mạch vào mặt lưng đồng hồ và 6 vệ tinh băng tần kép, cho phép Watch GT 6 series xác định vị trí người dùng chính xác hơn 20% thế hệ tiền nhiệm.

Với TruSense, Huawei cải thiện độ chính xác nhịp tim khi đạp xe lên đến 98% và lên 95% khi chạy bộ địa hình. Với những chế độ thể thao chuyên biệt, Watch GT 6 series hứa hẹn mang đến trải nghiệm tập luyện toàn diện hơn với những cải tiến lần đầu tiên xuất hiện.

Ở chế độ đạp xe, lần đầu tiên chỉ số công suất ảo khi đạp xe (Virtual Power) được trang bị trên đồng hồ thông minh. Nó giúp người dùng dù mới bắt đầu hay đã chuyên nghiệp, cũng có cơ hội được tiếp cận với những chỉ số cần thiết để cải thiện hiệu quả tập luyện. Bên cạnh đó, Watch GT 6 series còn lần đầu tiên cung cấp độ dốc tối đa/trung bình khi đạp xe và tự động phát hiện/tạm dừng khi đạp xe.

Bên cạnh đó, khả năng theo dõi sức khỏe cảm xúc của cũng được cải thiện. Cụ thể, thời gian đo lường căng thẳng rút ngắn chỉ còn 10 phút. Đồng thời, đồng hồ có khả năng nhận diện đến 12 trạng thái cảm xúc khác nhau, giúp người dùng hiểu rõ tâm trạng của bản thân và có những điều chỉnh phù hợp.

Ở lần ra mắt này, Huawei cũng chính thức giới thiệu hệ điều hành HarmonyOS 6.0, cùng đa dạng mặt đồng hồ tùy biến linh hoạt cho phép người dùng sắp xếp và thiết kế hiển thị phù hợp với phong cách và nhu cầu sử dụng cá nhân.

Về giá bán, Watch GT 6 Pro có giá tham khảo 7,69 triệu đồng, còn phiên bản tiêu chuẩn có giá từ 4,99 triệu đồng.