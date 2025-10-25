Redmi Watch 6 với màn hình AMOLED, pin chờ 24 ngày ra mắt

Sản phẩm này được trang bị màn hình AMOLED lớn, thời lượng pin ấn tượng và tích hợp sâu với hệ sinh thái HyperOS. Giá bán của Redmi Watch 6 là 599 nhân dân tệ (khoảng 2,21 triệu đồng) và có ba tùy chọn màu sắc: Xanh Sương Mù, Đen Thanh Lịch và Bạc Ánh Trăng.

Redmi Watch 6 sở hữu nhiều tính năng đáng giá trong mức giá phải chăng.

Redmi Watch 6 sở hữu màn hình AMOLED 2,07 inch với độ phân giải 432 x 514 pixel, độ sáng tối đa lên đến 2000 nit và tần số quét 60Hz. Màn hình có viền siêu mỏng 2mm ở tất cả các cạnh, với tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 82% và được bảo vệ bởi kính cong 2.5D. Đồng hồ hỗ trợ tính năng Always-On Display (AOD) đầy đủ màu sắc với tần số quét 5Hz cho phép người dùng xem giờ và thông báo ngay cả khi màn hình tắt.

Về thiết kế, Redmi Watch 6 được trang bị nút bấm kép, bao gồm một núm điều chỉnh bằng thép không gỉ và một nút bấm bên hông để truy cập nhanh vào các chức năng chính. Kích thước vỏ đồng hồ là 46,45 x 40,03 x 9,94 mm và trọng lượng chỉ 31 gram, không bao gồm dây đeo. Khung đồng hồ được làm từ hợp kim nhôm siêu bền và hỗ trợ dây đeo tháo lắp nhanh, với tùy chọn dây silicon và da thuần chay.

Ba lựa chọn màu sắc để người dùng có thể mua.

Đồng hồ chạy trên hệ điều hành HyperOS 3 cho phép kết nối mượt mà với smartwatch, thiết bị nhà thông minh và cả xe cộ. Người dùng có thể điều khiển các thiết bị gia dụng, mở khóa xe và truy cập thông báo tương tác. Redmi Watch 6 cũng hỗ trợ trợ lý giọng nói Xiao Ai, đồng thời cho phép người dùng Android trả lời tin nhắn WeChat trực tiếp từ đồng hồ.

Với viên pin 550 mAh, Redmi Watch 6 có thời gian sử dụng lên đến 24 ngày ở chế độ cơ bản, 12 ngày ở chế độ thông thường và 7 ngày khi bật Always On Display. Đồng hồ hỗ trợ sạc từ tính và được trang bị động cơ rung tuyến tính với hơn 20 kiểu phản hồi xúc giác.

Nhiều tính năng hỗ trợ tập luyện tích hợp sẵn.

Ngoài ra, Redmi Watch 6 còn hỗ trợ định vị GNSS L1 kép độc lập, tương thích với GPS, GLONASS, Galileo, QZSS và BeiDou. Các tính năng theo dõi sức khỏe như theo dõi nhịp tim 24 giờ, theo dõi SpO₂, theo dõi giấc ngủ, phát hiện căng thẳng và quản lý sức khỏe phụ nữ cũng được tích hợp. Đồng hồ có khả năng chống nước 5ATM phù hợp cho bơi lội và các hoạt động dưới nước nông.

Redmi Watch 6 hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, bao gồm tự động nhận diện khi đi bộ, chạy bộ và đạp xe. Thiết bị cũng được trang bị Bluetooth 5.4, NFC, phát nhạc, ghi âm giọng nói, la bàn, cập nhật thời tiết, đồng bộ hóa lịch và điều khiển camera từ xa.