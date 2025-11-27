Huawei ra mắt đồng hồ Watch Ultimate phiên bản dát vàng 18K, giá 93 triệu đồng

Huawei vừa giới thiệu phiên bản mới của dòng smartwatch siêu sang mang tên Extraordinary Master Purple Gold, bên cạnh các mẫu điện thoại cao cấp Mate 80 và Mate X7. Điểm nổi bật của sản phẩm này là sự kết hợp giữa các vật liệu cao cấp như gốm sứ, zirconium và đặc biệt là chi tiết làm từ vàng 18K, khiến giá niêm yết lên tới 24.999 tệ (khoảng 93 triệu đồng).

Huawei ra mắt phiên bản Watch Ultimate Design Extraordinary Master Purple Gold

Về công nghệ, đồng hồ được trang bị màn hình LTPO AMOLED 1.5 inch với độ sáng tối đa lên tới 3.500 nits. Sức mạnh xử lý đến từ chip Kirin W80 do Huawei tự phát triển, cho phép thiết bị có thời lượng pin ấn tượng: lên đến 11 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng và 3 ngày khi bật màn hình luôn sáng (AOD).

Ngoài ra, Extraordinary Master Purple Gold còn hỗ trợ kết nối vệ tinh BeiDou, đo điện tâm đồ (ECG) và giám sát sức khỏe toàn diện chỉ trong vòng 60 giây, mặc dù trọng lượng của thân vỏ khá nặng, khoảng 80.9g.