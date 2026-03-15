Xiaomi Watch S5 bất ngờ xuất hiện với thiết kế lạ, pin dùng 21 ngày

Xiaomi vừa công bố những thông tin đầu tiên về chiếc smartwatch thể thao mới mang tên Xiaomi Watch S5 mà công ty dự kiến ra mắt vào cuối tháng này. Đồng hồ sở hữu cấu trúc được cải tiến với viền tích hợp và thân máy làm từ thép không gỉ 316L, nổi tiếng với khả năng chống ăn mòn và độ bền cao giúp đồng hồ chịu được sự hao mòn hàng ngày.

Thiết kế viền liền khối của Xiaomi Watch S5 không chỉ giúp giảm kích thước viền xung quanh màn hình mà còn tăng diện tích hiển thị, từ đó mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Đồng hồ sẽ có nhiều tùy chọn về thiết kế và chất liệu viền, trong đó 2 phiên bản nổi bật là Midnight Blue và Forged Carbon. Phiên bản Midnight Blue được làm từ gốm với các vạch chỉ giờ tráng men trắng, trong khi phiên bản Forged Carbon có kết cấu độc đáo và thể thao hơn nhờ quy trình rèn nhiều lớp.

Ngoài ra, Xiaomi Watch S5 cũng sẽ có 3 phiên bản viền bằng thép không gỉ. Các phiên bản màu đen và bạc có thiết kế đơn giản, kết hợp với dây đeo bằng cao su fluorocarbon phù hợp cho các hoạt động thể thao và sử dụng hàng ngày. Phiên bản eSIM màu bạc đi kèm với dây đeo bằng da thật màu xám mang đến phong cách cổ điển.

Đặc biệt, đồng hồ còn được trang bị các cảm biến nâng cấp giúp theo dõi sức khỏe chính xác hơn. Sản phẩm cũng có khả năng hoạt động như một trung tâm điều khiển trên cổ tay giúp người dùng dễ dàng quản lý các thiết bị nhà thông minh và ô tô kết nối tương thích. Thời lượng pin của Xiaomi Watch S5 cũng rất ấn tượng, với khả năng hoạt động lên đến 21 ngày chỉ với một lần sạc.

Tại Trung Quốc, giá bán dự kiến của Xiaomi Watch S5 sẽ tương đương với phiên bản trước đó, Xiaomi Watch S4. Cụ thể, phiên bản Bluetooth dự kiến được bán với giá khởi điểm khoảng 999 nhân dân tệ (3,83 triệu đồng), trong khi phiên bản eSIM sẽ có giá khoảng 1.199 nhân dân tệ (4,59 triệu đồng).

Mặc dù Xiaomi chưa công bố thông tin về việc phát hành toàn cầu, nhưng với sự ra mắt gần đây của Xiaomi Watch 5 trên thị trường quốc tế, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng Xiaomi Watch S5 sẽ sớm có mặt trên toàn cầu trong thời gian tới.