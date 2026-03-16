Giá bán gây sốc của iPhone gập có thể khiến Samsung “nóng mặt”

Tuy nhiên, mức giá của iPhone gập có thể thấp hơn nhiều so với các dự đoán trước đây, thậm chí gây sốc ngay cả với đối thủ chính của hãng là Samsung. Cụ thể, với mức giá khởi điểm được rò rỉ là 1.999 USD (52,56 triệu đồng) cho phiên bản 256 GB, iPhone gập sẽ được bán với giá tương đương Galaxy Z Fold7 khi ra mắt vào năm ngoái.

iPhone Fold có giá bán từ 1.999 USD?

Các nguồn tin cho biết, giá của iPhone gập sẽ tăng thêm 200 USD cho mỗi lần nâng cấp dung lượng lưu trữ, tức khoảng 2.199 USD (57,82 triệu đồng) cho phiên bản 512 GB và 2.399 USD (63 triệu đồng) cho phiên bản 1 TB. Đáng chú ý, phiên bản 1 TB của Galaxy Z Fold7 được bán ở mức giá 2.419 USD (63,6 triệu đồng), điều đó cho thấy iPhone gập sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với đối thủ này.

Trước đây, nhiều người dự đoán rằng iPhone gập sẽ được bán với giá khởi điểm khoảng 2.400 USD (63,1 triệu đồng), vì vậy mức giá 1.999 USD hiện tại khiến không ít người phải cảm thấy bất ngờ. Apple đã nổi tiếng với việc sản xuất các sản phẩm đắt tiền, như kính thực tế ảo Vision Pro, khiến người dùng kỳ vọng vào một mức giá cao cho iPhone gập.

Mức giá iPhone Fold 1 TB thậm chí có thể thấp hơn cả Galaxy Z Fold7 1 TB.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia cho rằng Apple có thể đang điều chỉnh chiến lược giá của mình để thu hút nhiều khách hàng hơn. Theo báo cáo, công ty có thể chấp nhận chi phí cao trong ngắn hạn để chiếm lĩnh thị trường, trong khi các đối thủ khác đang gặp khó khăn trong việc đàm phán với các nhà cung cấp. Gần đây, hãng đã ra mắt chiếc MacBook Neo với mức giá chỉ 599 USD (tại Việt Nam là 16,49 triệu đồng) khiến mức giá iPhone Fold là 1.999 USD hoàn toàn có thể xảy ra.

Chuyên gia Mark Gurman cho rằng iPhone gập sẽ được Apple tiếp thị như một bước nâng cấp so với các mẫu Pro Max truyền thống, và nếu công ty có thể cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh, khách hàng có thể sẽ không cảm thấy quá bận tâm về chi phí.

MacBook Neo đang chứng minh nỗ lực mở rộng cơ sở khách hàng mà Apple đang hướng đến.