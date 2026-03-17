Từ 15/3, quy định mới về CMND 9 số trên VNeID người dân cần biết

Từ ngày 15/3, Nghị định 58/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước.

Khoản 7 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 12 về xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân tại Nghị định 70/2024/NĐ-CP. Cụ thể:

Thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác; không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy".

Như vậy, từ 15/3, Nghị định 58/2026/NĐ-CP bổ sung thêm phương thức tích hợp mới. Cụ thể, các thông tin này không chỉ được mã hóa trong mã QR mà còn được tích hợp trong bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước và trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Nghị định 58/2026/NĐ-CP cũng quy định rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy thông qua:

- Quét mã QR trên thẻ;

- Khai thác trong bộ phận lưu trữ của thẻ;

- Khai thác thông tin trên ứng dụng VNeID.

Đặc biệt, quy định mới nêu rõ không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy.

Cách đăng ký, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Từ giao diện chính của ứng dụng VNeID, chọn "Thủ tục hành chính", sau đó tìm đến mục "Cấp, quản lý căn cước" và nhấn vào một trong những chức năng cần thực hiện.

Trong trường hợp muốn cấp đổi thẻ Căn cước để thay đổi địa chỉ, quê quán trên thẻ, bạn chọn "Cấp đổi thẻ Căn cước". Còn nếu muốn cấp lại thẻ Căn cước đã bị mất hoặc hư hỏng, bạn chọn "Cấp lại thẻ Căn cước".

- Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết, lựa chọn địa điểm muốn thực hiện thủ tục và làm theo các yêu cầu cho đến khi hoàn tất.