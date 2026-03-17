Xiaomi tung Smart TV 50 inch 4K 144Hz giá chỉ 5,29 triệu đồng

Với kích thước 50 inch và tính năng tiết kiệm năng lượng cấp độ 1, REDMI A50 được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm giải trí gia đình với màn hình 4K lớn, tốc độ làm mới 144Hz mượt mà và hệ sinh thái thông minh của Xiaomi. Tất cả chỉ được gói gọn trong mức giá vô cùng cạnh tranh là 1.399 nhân dân tệ (khoảng 5,29 triệu đồng).

REDMI A50 sở hữu màn hình 50 inch với độ phân giải 4K UHD (3840 x 2160 pixel) cùng tần số quét 144Hz giúp hình ảnh chuyển động mượt mà hơn, đặc biệt khi xem thể thao, video tốc độ cao hoặc chơi game. Mẫu TV này sử dụng tấm nền LCD với đèn nền trực tiếp đảm bảo độ sáng ổn định và hỗ trợ công nghệ hiển thị True Tone giúp màu sắc luôn cân bằng và dễ chịu trong thời gian dài.

Bên trong, REDMI A50 được trang bị bộ xử lý lõi tứ Cortex-A35 và GPU Mali-G31 MP2, kết hợp RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB cho phép người dùng cài đặt ứng dụng và sử dụng các tính năng thông minh một cách mượt mà. Mẫu Smart TV này chạy trên hệ điều hành Surge OS của Xiaomi, mang đến giao diện thân thiện và dễ dàng truy cập vào các ứng dụng phát trực tuyến.

Đối với âm thanh, TV tích hợp loa kép cho công suất 10W mỗi loa, tương đương mức tổng công suất 20W phù hợp cho việc xem phim hàng ngày. Các tùy chọn kết nối bao gồm hai cổng HDMI (một cổng có ARC), hai cổng USB-A, đầu vào AV, mạng LAN Ethernet, hỗ trợ tín hiệu DTMB/analog, đầu ra âm thanh S/PDIF, hồng ngoại và Wi-Fi 2.4GHz cho phép kết nối với máy chơi game, máy tính, loa soundbar và các thiết bị lưu trữ ngoài.

Với chỉ số “Hiệu suất năng lượng cấp 1”, REDMI A50 đáp ứng các tiêu chuẩn tiết kiệm điện năng cao nhất tại Trung Quốc giúp người dùng tiết kiệm chi phí điện năng. Quan trọng hơn, mức giá 5,39 triệu đồng khiến chiếc Smart TV này tương đương với các dòng TV giá rẻ 60Hz tiêu chuẩn, trong khi REDMI A50 lại nổi bật nhờ tần số quét 144Hz và độ phân giải 4K.

REDMI A50 không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời mà còn là một lựa chọn tiết kiệm năng lượng và chi phí, phù hợp cho nhu cầu giải trí gia đình hiện tại.