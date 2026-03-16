Vì sao ngày càng nhiều người bắt đầu bỏ ốp lưng điện thoại?

Một số loại ốp lưng còn bổ sung tính năng mới, chẳng hạn như ốp lưng iPhone tích hợp điều khiển cảm ứng mà Apple được cho là đang phát triển. Tuy nhiên, khi điện thoại ngày càng bền bỉ, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi liệu phụ kiện này còn thực sự cần thiết.

Ốp lưng từng rất cần cho smartphone, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.

Trước đây, ốp lưng gần như là “bắt buộc” vì smartphone dễ hư hại khi rơi, tuy nhiên, với sự tiến bộ của công nghệ, khả năng điện thoại hiện đại sống sót sau những cú rơi nhẹ là khá cao. Nhiều hãng thậm chí còn cung cấp các gói bảo vệ thiết bị, bao gồm sửa chữa hư hại hoặc thậm chí bảo hiểm mất cắp giúp người dùng có thêm lựa chọn thay vì chỉ dựa vào ốp lưng.

Ngoài ra, smartphone hiện đại cũng được chế tạo từ những vật liệu bền hơn trước. Các mẫu cao cấp của Samsung và Apple sử dụng khung titan hoặc nhôm chắc chắn, còn màn hình thường được bảo vệ bằng kính cường lực của Corning nhằm tăng khả năng chống trầy xước và va đập.

Trong khi đó, việc từ bỏ ốp lưng cũng mang lại cho người dùng một số lợi ích, chẳng hạn như cho phép mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn thiết kế và màu sắc của thiết bị thay vì che chúng sau lớp nhựa hoặc silicon trông khá khó chịu. Thậm chí, khi sử dụng ốp lưng, bụi bẩn và mảnh vụn có thể bị kẹt bên trong gây trầy xước bề mặt máy nếu không được vệ sinh thường xuyên.

Hình dạng thật của smartphone sẽ bị che bởi ốp lưng.

Việc sử dụng ốp lưng cũng có thể khiến điện thoại trở nên dày và cồng kềnh hơn, đặc biệt với những thiết bị vốn đã có kích thước lớn. Trong một số trường hợp, phụ kiện này còn làm việc thao tác với nút bấm hoặc cổng kết nối trở nên bất tiện.

Dẫu vậy, ốp lưng vẫn được xem là hữu ích trong nhiều tình huống, đôi khi còn bổ sung thêm tính năng cho thiết bị. Tuy nhiên, khi smartphone ngày càng bền và các dịch vụ bảo vệ thiết bị ngày càng phổ biến, việc dùng ốp lưng có lẽ đang dần trở thành lựa chọn cá nhân thay vì nhu cầu bắt buộc.