Huawei công bố tai nghe không dây FreeBuds 7i có chống ồn, pin 35 giờ

Huawei vừa ra mắt tai nghe FreeBuds 7i, thế hệ tai nghe không dây thực (TWS) mới với khả năng chống ồn chủ động thông minh (ANC 4.0). Sản phẩm có các tùy chọn màu sắc hồng, trắng và đen.

Theo công bố của hãng, ANC 4.0 thích ứng theo môi trường với độ nhạy về thời gian dưới 0,5 giây. Tai nghe sở hữu lỗ thông khí 8mm² và hệ thống 3 micro mỗi bên tai để tối ưu hiệu suất giảm ồn, kết hợp 4 kích cỡ nút tai đi kèm.

Ba tùy chọn màu sắc của Huawei FreeBuds 7i.

FreeBuds 7i hỗ trợ tính năng âm thanh không gian với khả năng theo dõi chuyển động đầu, có thể mang lại trải nghiệm âm thanh 360°. Driver động 11mm với 4 nam châm giúp tái tạo giọng hát, âm trầm và độ cân bằng các dải âm, đi kèm khả năng tinh chỉnh 10 tùy chọn EQ và các hiệu ứng âm thanh cá nhân hóa.

Bên cạnh 3 micro, FreeBuds 7i còn được trang bị micro dẫn truyền qua xương, kết hợp thuật toán chống ồn cuộc gọi bằng AI. Nhà sản xuất công bố, công nghệ này giúp trò chuyện được ở nơi có độ ồn lên đến 90dB như tàu điện hoặc đường phố đông đúc.

Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ nhóm tính năng cử chỉ đầu để bắt náy trả lời hoặc từ chối cuộc gọi mà không cần chạm tay. Với 10 phút sạc, tai nghe cho 4 giờ sử dụng liên tiếp; khi tắt ANC, tai nghe đạt thời lượng sử dụng lên đến 35 giờ.

Huawei FreeBuds 7i có giá tham khảo dưới 2 triệu đồng.