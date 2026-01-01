Tai nghe không dây TWS có tính năng dịch thuật AI, giá chưa tới 1 triệu đồng

Trong bối cảnh thị trường dưới 1 triệu đồng ngày càng đông đúc với các đối thủ như Huawei FreeBuds 5i, Xiaomi Redmi Buds 6 hay Oppo Enco Buds 3 Pro, R60i NC giá 990.000 đồng có sự khác biệt khi đẩy mạnh chống ồn, pin và các tính năng AI đi kèm.

Soundcore R60i NC phiên bản màu xanh.

Thiết kế

Soundcore R60i NC sở hữu hộp sạc dạng nhỏ gọn, dễ bỏ túi quần hay trong balo, túi xách. Mặt trước hộp có dải đèn LED nhỏ hiển thị trạng thái pin, mặt lưng bố trí cổng USB-C và một lỗ xỏ dây đeo, khá tiện cho người thường xuyên di chuyển. Toàn bộ hộp và tai nghe hoàn thiện bằng nhựa, đúng tính chất của một sản phẩm phổ thông, nhưng cảm giác cầm chắc tay, bản lề đóng mở êm, không ọp ẹp.

Tai nghe có thiết kế thân dài quen thuộc, giúp thao tác cảm ứng chính xác hơn, đồng thời tạo độ ổn định khi đeo. Trải nghiệm đeo liên tục hơn một giờ cho cảm giác nhẹ, không gây cấn đau. Trong thử nghiệm vận động nhẹ và chạy bộ ngắn, tai nghe không quá lỏng hay dễ rơi ra khỏi tai như lo lắng ban đầu, song người dùng nên tránh các hoạt động phải cuối, lắc đầu mạnh.

Tuy vậy, với người chưa quen tai nghe in-ear, cảm giác bí tai vẫn có thể xuất hiện khi đeo lâu, nhất là trong môi trường nóng. Để giải quyết phần nào vấn đề này, tai nghe có đi kèm 3 cặp nút tai cao su khác kích thước để người dùng tự điều chỉnh, nhưng không có đệm foam như một số mẫu cao cấp hơn. Thêm nữa, chuẩn kháng bụi nước IP55 sẽ mang lại sự yên tâm khi dùng ngoài trời hoặc gặp mưa nhỏ.

Hộp đựng kiêm sạc không dây cho tai nghe.

Chất âm

Soundcore R60i NC sử dụng driver 11mm phủ titan, hỗ trợ code âm thanh LDAC và đạt chứng nhận Hi-Res Audio. Khi nghe nhạc chất lượng cao trên thiết bị tương thích, âm thanh dày, thiên về độ ấm cũng như âm bass. Với các thể loại EDM, pop hoặc nhạc remix, tai nghe thể hiện tốt, tạo cảm giác “nghe đã tai”. Dù vậy, trong một số bản nhạc tiết tấu nhanh, lượng bass hơi dư, có thể lấn nhẹ sang mid, khiến tổng thể chưa thật cân bằng.

Điểm cộng lớn là khả năng chỉnh EQ linh hoạt trong ứng dụng. Người dùng có thể giảm bass, tăng mid hoặc treble theo gu cá nhân, nên việc tinh chỉnh không quá khó. Thực tế trải nghiệm cho thấy, chỉ cần chỉnh lại EQ, chất âm trở nên hài hòa hơn, phù hợp cả nghe nhạc nhẹ và podcast.

Tùy chỉnh chống ồn và các thao tác chạm.

So với các đối thủ như Redmi Buds 6 hay Realme Buds T200, R60i NC cho âm trầm dày hơn. Còn nếu so với FreeBuds 5i, độ chi tiết tổng thể vẫn kém hơn đôi chút, nhưng bù lại cảm giác nghe sôi động hơn.

Tính năng

Chống ồn

Khả năng chống ồn chủ động là điểm đầu tiên phải nhắc tới. Trong thử nghiệm thực tế, bật chống ồn mức 5, mở nhạc khoảng 50% âm lượng, tiếng ồn xung quanh hay tiếng người đối diện nói chuyện chỉ nghe rất bé. Khi tăng âm lượng cao hơn, cảm giác cách ly môi trường càng rõ rệt hơn, phù hợp dùng trong văn phòng, quán cà phê hoặc khi ngồi xe khách.

Để dễ hình dùng, khi so sánh với Oppo Enco Buds 3 Pro, mức độ chống ồn của R60i NC nhỉnh hơn. Chế độ xuyên âm ở mức khá, đủ dùng khi cần nghe thông báo hoặc trò chuyện nhanh, dù chưa thật sự tự nhiên như trên các mẫu cao cấp.

Đàm thoại

Tai nghe được trang bị 6 micro cho đàm thoại, nhiều hơn R50i NC trước đây (4 micro). Thực tế trải nghiệm gọi Zalo cho chất lượng rõ ràng, bắt giọng tốt, ít bị lẫn tạp âm, kể cả khi nói ở âm lượng bình thường. Đây là lợi thế nếu so với các đối thủ chỉ dùng 2 - 4 micro trong cùng tầm giá. Ngoài ra, tai nghe còn có Spatial Audio, thử nghiệm chơi Free Fire cho khả năng định hướng âm thanh theo tiếng bước chân và tiếng súng khá khớp.

Dịch thuật

Một điểm đáng chú ý khác là tính năng dịch thuật AI thời gian thực với sự hỗ trợ của Microsoft, hỗ trợ tiếng Việt. Dù tính năng này được hãng nhấn mạnh nhiều trên R60i NC nhưng trên thực tế chỉ mang tính phụ trợ trong một số trường hợp thật sự cần thiết. Bởi, dịch thuật có độ trễ, độ chính xác thực tế chưa thật sự cao như quảng cáo (tới 97%), nên người dùng sẽ phải cân nhắc trong các tính huống sử dụng cần tính chuyên nghiệp cao.

Rất nhiều tính năng trên ứng dụng cho người dùng khám phá.

Tính năng dịch thuật.

Pin

Thời lượng pin là điểm mạnh rõ rệt của Soundcore R60i NC. Tai nghe cho khoảng 8 giờ sử dụng khi bật chống ồn và khoảng 10 giờ khi tắt ANC. Kết hợp với hộp sạc, tổng thời gian dùng lên tới khoảng 50 giờ (40 giờ khi bật ANC). Đặc biệt, tính năng sạc nhanh 10 phút sẽ mang tới 3,5 giờ sử dụng.

Thực tế sử dụng ngắt quãng một tuần với khoảng 1,5 - 2 giờ/ngày (bật ANC, âm lượng 70%), pin vẫn còn hơn một nửa - đúng kiểu “pin trâu”. Do đó, tai nghe này sẽ phù hợp với người hay quên sạc hoặc dùng nhiều trong ngày. So với FreeBuds 5i hay Redmi Buds 6, thời lượng pin của R60i NC cao hơn đáng kể.

Tổng thể, trong phân khúc dưới 1 triệu đồng, Soundcore R60i NC là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng phổ thông, học sinh, sinh viên hoặc người cần tai nghe nhẹ, nhỏ gọn, pin lâu, chống ồn đủ dùng và nhiều tính năng phụ trợ. Ngược lại, người đòi hỏi tính toàn vẹn trong từng tính năng, mỗi tính năng đều phải cao cấp thì đây chưa phải là lựa chọn phù hợp.