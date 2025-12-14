Tai nghe giá rẻ cũng hưởng trọn tính năng xịn sò nhất của Google Translate

Ứng dụng dịch thuật nổi tiếng Google Translate vừa công bố một bản cập nhật quan trọng giúp mang đến những cải tiến đáng kể cho người dùng Android. Giờ đây, ứng dụng cho phép dịch giọng nói theo thời gian thực trực tiếp đến tai nghe nhờ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến từ Gemini.

Google phá rào hệ sinh thái: tai nghe nào cũng dùng được dịch trực tiếp.

Tính năng này trước đây chỉ có trên một số tai nghe nhất định như Pixel Buds của Google, tuy nhiên bất kỳ người dùng nào sở hữu smartphone Android và phiên bản mới nhất của Google Translate giờ đây đều có thể biến hầu hết các cặp tai nghe thành thiết bị dịch thuật thời gian thực. Người dùng chỉ cần kích hoạt chức năng dịch trực tiếp, cho phép điện thoại thu âm giọng nói và ngay lập tức phát bản dịch bằng ngôn ngữ đã chọn.

Theo thông tin từ Google, trải nghiệm mới này giữ nguyên giọng điệu, ngữ điệu và nhịp điệu của bài phát biểu gốc, từ đó giúp bản dịch trở nên tự nhiên hơn và dễ hiểu hơn trong các cuộc hội thoại. Hiện tại, công cụ dịch hiện đại của Google Translate đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ.

Gemini giúp Google Translate vượt trội hơn so với Apple.

Ngoài ra, Google Translate còn mang đến nhiều cải tiến khác. Nhờ vào Gemini, chất lượng dịch văn bản sẽ được nâng cao đáng kể, với khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, cho phép dịch thuật bao gồm cả thành ngữ, tiếng lóng và thuật ngữ địa phương. Những cải tiến này hiện đã có mặt tại Mỹ và Ấn Độ, với kế hoạch mở rộng sang các thị trường khác trong tương lai.

Bên cạnh đó, Google Translate cũng đã nâng cấp các công cụ hỗ trợ học ngôn ngữ. Người dùng giờ đây có thể theo dõi số ngày liên tiếp họ đã luyện tập một ngôn ngữ, tương tự như các ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến như Duolingo và Babbel.