Samsung bất ngờ ra mắt tai nghe Galaxy Buds 3 FE, giá hơn 3 triệu đồng

Samsung đã chính thức ra mắt tai nghe không dây Galaxy Buds 3 FE, sản phẩm mới nhất trong dòng sản phẩm Fan Edition, hướng đến sự cân bằng giữa các tính năng cao cấp với mức giá phải chăng. Tai nghe dự kiến ra mắt tại Mỹ vào ngày 4/9 tới với các tùy chọn màu Đen và Xám.

Nâng cấp và tính năng chính

Thay đổi đáng chú ý nhất là thiết kế "lưỡi dao" mới, thay thế kiểu đầu cánh trước đây, mang tới kiểu dáng thanh mảnh hơn. Thiết kế mới này tích hợp các nút điều khiển bằng cách chụm và vuốt trực quan cho các chức năng nghe nhạc và âm lượng.

Tai nghe Galaxy Buds 3 FE.

Về âm thanh, Galaxy Buds 3 FE sở hữu loa đơn lớn hơn, được thiết kế để mang đến âm thanh phong phú hơn với âm trầm sâu và âm bổng rõ ràng. Kết hợp với tính năng Chống ồn Chủ động (ANC) được cải tiến, tai nghe mang đến trải nghiệm nghe nhạc sống động hơn.

Chất lượng cuộc gọi cũng được nâng cấp với hệ thống 3 micrô và công nghệ "Crystal Clear Call", sử dụng học máy để tách giọng nói của người dùng khỏi tiếng ồn xung quanh. Tai nghe nhét tai này có khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP54, một cải tiến đáng kể so với chuẩn IPX2 của thế hệ trước.

Thêm vào đó, tai nghe còn có thời lượng pin lên đến 6 giờ nghe nhạc khi bật ANC (tổng cộng 24 giờ khi dùng hộp sạc) và lên đến 8,5 giờ khi tắt ANC (tổng cộng 30 giờ). Ngoài ra, những người dùng trong hệ sinh thái Samsung còn được tận hưởng các tính năng như Tự động chuyển đổi - cho phép chuyển đổi kết nối liền mạch giữa các thiết bị Galaxy, tích hợp Galaxy AI cho phép hỗ trợ rảnh tay.

So sánh với các đối thủ cạnh tranh

Với mức giá 149,99 USD (khoảng 3,9 triệu đồng), Galaxy Buds 3 FE được định vị để cạnh tranh với các sản phẩm như AirPods 4 của Apple với tính năng Chống ồn Chủ động. Ưu điểm lớn nhất của Galaxy Buds 3 FE là việc tích hợp tính năng Chống ồn Chủ động - không có trên AirPods 4 tiêu chuẩn.

Các màu sắc của tai nghe Galaxy Buds 3 FE.

Trong khi AirPods tích hợp sâu vào hệ sinh thái Apple, Galaxy Buds 3 FE mang đến trải nghiệm tương đương, giàu tính năng cho người dùng Samsung và các thiết bị Android khác, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ với việc tích hợp ANC ở mức giá thấp hơn.

Bằng cách tập trung vào ANC được cải tiến, chất lượng cuộc gọi tốt hơn và thiết kế bền bỉ hơn, Samsung đã giải quyết các vấn đề cốt lõi trong sử dụng hàng ngày. Với việc tích hợp những tính năng cao cấp với mức giá phải chăng hơn, Galaxy Buds 3 FE sẽ trở thành một lựa chọn cạnh tranh cao.

Đối với người dùng Android, đặc biệt là những người đã sử dụng thiết bị Samsung, Galaxy Buds 3 FE là một sản phẩm hấp dẫn, mang lại giá trị đáng kể và là một lựa chọn thay thế hấp dẫn so với các "đối thủ" đắt tiền hơn.