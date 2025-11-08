Tai nghe không dây pin tới 130 giờ, có tính năng đặc biệt với Nvidia

Corsair Void Max Wireless v2 là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc tai nghe gaming không dây. Sản phẩm ghi điểm ở thiết kế nhẹ, chất âm mạnh mẽ, pin cực bền và khả năng kết nối linh hoạt. Tuy vậy, kiểu dáng bản lớn và chất âm thiên game khiến nó chưa thật sự đa dụng cho nhu cầu nghe nhạc chuyên sâu.

So với các đối thủ như Logitech G Pro X 2 hay SteelSeries Arctis Nova 7 , Void Max Wireless v2 có lợi thế ở pin và khả năng cá nhân hóa âm thanh, nhưng vẫn còn khoảng trống để cải thiện về độ chi tiết và sự cân bằng tổng thể.

Corsair Void Max Wireless v2.

Thiết kế

Corsair Void Max Wireless v2 mang phong cách thiết kế đậm chất gaming, không dành cho người thích phong cách "bánh bèo". Toàn bộ phần khung được làm từ vật liệu nhẹ, trọng lượng chỉ 303g giúp hạn chế cảm giác đau mỏi khi đeo lâu. Phần khung chụp đầu được bọc đệm mềm, tai nghe có thể xoay linh hoạt để phù hợp nhiều kích cỡ đầu khác nhau. Bề mặt hoàn thiện dạng mờ hạn chế bám dấu vân tay, kết hợp tông màu đen carbon mang lại vẻ cứng cáp và sang trọng.

Thực tế trải nghiệm cho thấy, Void Max Wireless v2 ôm tai khá vừa vặn, lớp đệm tai dày giúp cách âm tốt nhưng không quá bí. So với các đối thủ trong cùng phân khúc như Razer BlackShark V2 Pro hay Logitech G Pro X 2 Lightspeed, mẫu tai nghe của Corsair có phần nhẹ hơn và tạo cảm giác thoải mái hơn trong những phiên chơi game kéo dài, tuy nhiên thiết kế bản lớn khiến việc mang ra ngoài chưa thật sự thuận tiện.

Cận cảnh một số chi tiết của Void Max Wireless v2.

Chất âm

Corsair Void Max Wireless v2 được trang bị driver 50mm tùy chỉnh, hỗ trợ dải tần 20Hz - 20kHz và công nghệ Dolby Atmos Spatial Audio tạo hiệu ứng âm thanh vòm 360 độ chân thực. Khi chơi các tựa game FPS như Valorant hay Call of Duty, âm thanh định hướng thể hiện rõ ràng, dễ phân biệt hướng bước chân hoặc đạn bay tới. Dải bass mạnh, kiểm soát tốt, trong khi mid và treble được cân bằng, không bị gắt khi mở âm lượng cao.

Công nghệ Sonarworks SoundID là điểm cộng lớn, cho phép người dùng cá nhân hóa chất âm dựa trên thói quen nghe. Khi bật tính năng này, âm thanh trở nên phù hợp hơn cho từng thể loại, ví dụ nhạc điện tử có độ sâu tốt, còn phim ảnh lại nổi bật ở dải trung. Tuy nhiên, ở chế độ mặc định, âm thanh của Void Max Wireless v2 vẫn có xu hướng thiên về game, ít tự nhiên hơn so với những tai nghe chuyên nghe nhạc như SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless.

Đặc biệt hơn cả, Corsair Void Max Wireless v2 tương thích với bộ công cụ Nvidia Broadcast trên máy tính có card đồ họa GeForce RTX. Khi kích hoạt, tính năng này sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để khử tiếng ồn nền như tiếng bàn phím, quạt máy hay tiếng ồn môi trường, giúp giọng nói rõ ràng và tập trung hơn trong game. Ngoài ra, Nvidia Broadcast cũng sẽ tự động điều chỉnh giọng nói, giữ âm lượng ổn định dù người nói di chuyển xa micro.

Void Max Wireless v2 có chất âm thiên về gaming.

Tính năng

Một trong những điểm gây ấn tượng mạnh là khả năng kết nối linh hoạt. Void Max Wireless v2 hỗ trợ cả dây USB Type-C, không dây 2.4GHz (qua USB Receiver đi kèm để gắn vào PC, laptop,...) hay Bluetooth, cho phép chuyển đổi liền mạch giữa PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch và điện thoại. Người dùng có thể vừa chơi game trên máy tính, vừa nhận cuộc gọi từ điện thoại mà không cần tháo tai nghe.

Trong trải nghiệm thực tế, việc chuyển giữa hai nguồn phát diễn ra mượt mà, không trễ tín hiệu. Ứng dụng Corsair iCUE giúp tùy chỉnh EQ, tinh chỉnh đèn LED và cập nhật firmware dễ dàng. So với các phần mềm quản lý tương tự từ Logitech hay Razer, iCUE mang tới nhiều tính năng thú vị như tùy chọn hiệu ứng ánh sáng của dải đèn LED trên tai nghe, tùy chỉnh chức năng của nút bấm bên tai trái,...

Micro của Void Max Wireless v2 dạng "omni-directional" cho khả năng thu âm rõ ràng, giọng nói tự nhiên, ít nhiễu. Dải tần đáp ứng từ 100Hz - 8kHz phù hợp cho cả chơi game và họp trực tuyến. Khi so sánh với HyperX Cloud III Wireless, chất lượng micro của Corsair có phần sáng hơn nhưng hơi thiếu độ ấm.

Dải đèn LED RGB và micro.

Loạt tùy chỉnh cho tai nghe trên phần mềm iCUE.

Pin

Về pin, Corsair Void Max Wireless v2 cho thời lượng ấn tượng: 70 giờ ở chế độ 2.4GHz (tắt đèn RGB) và 130 giờ ở Bluetooth (tắt đèn RGB). Trải nghiệm thực tế cho thấy, nếu dùng hỗn hợp giữa hai chế độ và bật Dolby Atmos liên tục, thời gian sử dụng vẫn đạt khoảng 60 giờ, vượt xa nhiều đối thủ như Razer BlackShark V2 Pro (khoảng 70 giờ tối đa) hay Logitech G733 (khoảng 30 giờ).

Đặc biệt, tính năng sạc nhanh giúp có ngay nhiều giờ sử dụng chỉ sau 15 phút cắm sạc, tiện lợi khi cần quay lại trận đấu gấp. Điểm cần lưu ý là cổng sạc USB Type-C nằm ở cạnh dưới chụp tai khá sâu, đôi khi khó cắm nếu dùng cáp dày. Bù lại, kết nối ổn định giúp âm thanh liền mạch, không gián đoạn trong phạm vi tới 15m.