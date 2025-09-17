Top 6 tai nghe chống ồn tốt nhất năm nay

Một đôi tai nghe chống ồn tốt nhất là một giải pháp tuyệt vời để bạn không bị phân tâm khi làm việc, du lịch hoặc thư giãn. Tất cả đều có thể thực hiện nhờ công nghệ chống ồn, cân bằng tiếng ồn từ thế giới bên ngoài bằng các thuật toán thông minh, giúp người đeo chỉ nghe được những giai điệu, podcast hoặc âm thanh yêu thích khác.

Dưới đây là 6 dòng tai nghe hủy tiếng ồn tốt nhất năm nay, theo đánh giá từ chuyên trang công nghệ Tom's Guide.

1. Tai nghe Bose QuietComfort Ultra

Giá bán từ: 10,79 triệu đồng

Tai nghe Bose QuietComfort Ultra.

Mặc dù có giá bán cao nhưng tai nghe không dây của Bose thực sự xuất sắc. Mọi ồn ào xung quanh đều bị chặn lại một cách dễ dàng và tai nghe cũng mang lại âm thanh đỉnh cao. Sở hữu cặp tai nghe này, bạn sẽ có khả năng chống ồn tốt nhất hiện nay.

2. Apple AirPods Pro 3

Giá bán từ: 6,79 triệu đồng

Apple AirPods Pro 3.

AirPods Pro 3 của Apple mang đến khả năng chống ồn chủ động (ANC) tuyệt vời trong thiết kế đặc biệt. Thời lượng pin của cặp tai nghe này cũng đã được cải thiện, mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn cùng cảm giác đeo thoải mái hơn.

3. Sony WF-C710N

Giá bán từ: 2,24 triệu đồng

Sony WF-C710N.

Tai lắng nghe tai giá rẻ mới nhất của Sony vẫn là một lựa chọn khá kinh tế và có khả năng hủy tiếng ồn hiệu quả. Chúng có thể chặn rất nhiều tiếng ồn và mang lại chất lượng âm thanh rất tốt. Màu xanh trong suốt cũng là một lựa chọn đầy cảm hứng cho những người dùng yêu thích sự độc đáo.

4. Sony WF-1000XM5

Giá bán từ: 5,29 triệu đồng

Sony WF-1000XM5.

Tai nghe không dây WF-1000XM5 thế hệ tiếp theo của Sony được phát triển dựa trên thế mạnh của phiên bản tiền nhiệm với tính năng ANC mạnh mẽ. Không những vậy, phụ kiện này còn gây ấn tượng với thời lượng pin đáng kinh ngạc.

5. Noble Fokus Amadeus

Giá bán từ: 8,69 triệu đồng

Tai nghe Noble Fokus Amadeus.

Tai nghe Noble Fokus Amadeus khá đắt đỏ nhưng lại sở hữu chất âm thực sự tuyệt vời. Chúng cũng là một đôi tai nghe thoải mái, có lớp vỏ màu đỏ bắt mắt, hấp dẫn không ít người dùng chuyên nghiệp.

6. Beats Powerbeats Pro 2

Giá bán từ: 5,79 triệu đồng

Beats Powerbeats Pro 2.

Nhờ có kẹp tai tuyệt vời, tai nghe Powerbeats Pro 2 gần như không bị xê dịch khi tập thể dục. Khả năng chống ồn chủ động (ANC) của tai nghe cũng rất tốt nhờ hệ thống micro ấn tượng nằm bên trong.