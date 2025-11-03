Loạt tai nghe mở vừa trình làng, có dịch thuật hơn 100 ngôn ngữ

Aerofit 2

Tai nghe mở Aerofit 2.

Sản phẩm sở hữu thiết kế vành tai có thể xoay, giúp điều chỉnh để phù hợp với nhiều kích cỡ tai khác nhau. Thiết kế hyperboloid (dual-curved) ôm theo đường cong của tai người, trong khi phần kết nối siêu mỏng góp phần cho sự thoải mái - đặc biệt với người dùng đeo kính.

Về âm thanh, Aerofit 2 được trang bị kiến trúc âm học BassTurbo với màng loa racetrack kích thước 20mm x 11,5mm. Tai nghe đạt chứng nhận Hi-Res Wireless Audio với codec LDAC, thời lượng pin lên đến 10 giờ (tổng cộng 42 giờ với hộp sạc), hỗ trợ sạc không dây, và đạt chuẩn kháng nước/bụi IP55.

AeroClip

AeroClip dạng kẹp tai.

AeroClip được thiết kế cho những người cần một chiếc tai nghe ổn định và chắc chắn trên tai. Với thiết kế dạng kẹp (clip-on) sử dụng khớp nối vòng mở, bên trong chứa dây titan, tai nghe sẽ kẹp vào vành tai và giữ chặt ngay cả khi người dùng đang chạy bộ. Sản phẩm đi kèm các đệm tai bổ sung để đảm bảo độ vừa vặn cho cả những người có đôi tai nhỏ.

AeroClip sử dụng màng loa 12mm phủ titan. Bên trong có thuật toán AI giúp tăng cường âm trầm theo thời gian thực, thời lượng pin 8 giờ (tổng 32 giờ với hộp sạc), đạt chuẩn kháng nước IPX4 và hệ thống 4 micro beamforming hỗ trợ đàm thoại.

Sleep A30i

Sleep A30i chuyên dùng khi ngủ.

Dành cho giai đoạn “ReON”, Sleep A30 là tai nghe ngủ đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ chống ồn chủ động (ANC). Thiết bị có khả năng chặn tiếng ồn tần số thấp, kết hợp với tính năng “Adaptive Snore Masking” sử dụng AI để phân tích và che lấp tiếng ngáy.

Sản phẩm có thiết kế nhỏ hơn 7% so với thế hệ trước và đệm tai bằng mút hoạt tính. Nhờ công nghệ phân tích giấc ngủ tích hợp, Sleep A30i có thể theo dõi chu kỳ ngủ, nhịp thở và phản ứng âm thanh của cơ thể, từ đó điều chỉnh sao cho phù hợp với từng giai đoạn ngủ.

C50i

Tai nghe C50i giá rẻ.

Tai nghe mở này tích hợp tính năng dịch trực tiếp hỗ trợ đến 100 ngôn ngữ. Sản phẩm được trang bị Bluetooth 6.1, kết nối đa điểm và mức giá phải chăng hơn cả trong bộ sản phẩm mới ra mắt.

Soundcore Aerofit 2, Aeroclip, A30i và C50i có giá tham khảo lần lượt khoảng 2,5 triệu đồng, 3 triệu đồng, 6 triệu đồng và 1,5 triệu đồng.