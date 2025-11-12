Bộ ba tai nghe mở giá rẻ, có lọc tiếng ồn AI và kháng nước

JBL vừa ra mắt ba mẫu tai nghe mở mới, gồm Sense Pro, Soundgear Clips và Endurance Pace. Các sản phẩm đều sử dụng công nghệ JBL OpenSound truyền âm qua không khí, cho phép nghe nhạc mà vẫn nhận biết môi trường xung quanh.

Trong đó, Sense Pro được trang bị củ loa 16,2mm phủ carbon, hỗ trợ Adaptive Bass Boost, Hi-Res Audio Wireless và công nghệ Spatial Sound. Tai nghe có khả năng giảm rò rỉ âm thanh bằng sóng đảo pha, hỗ trợ Multi-Point Connection kết nối đa thiết bị.

Mẫu tai nghe Sense Pro.

Hệ thống 4 micro kết hợp Voice Pickup Sensor và thuật toán AI lọc ồn, gió. Đặc biệt, thiết kế móc tai hợp kim titan điều chỉnh 20 độ, silicone mềm, chuẩn IP54 kháng nước bụi. Thời lượng pin 38 giờ (8 giờ tai nghe + 30 giờ hộp sạc), sạc nhanh 10 phút cho 4 giờ sử dụng. Sản phẩm hỗ trợ Bluetooth 5.4, LE Audio, Auracast, Personi-Fi 3.0 với EQ 10 dải và điều khiển cảm ứng qua ứng dụng JBL Headphones.

Còn Soundgear Clips có thiết kế kẹp tai với chất liệu TPU mềm, vòng cong linh hoạt. Tai nghe sử dụng SonicArc để định vị loa, thuật toán Bass Boost tăng cường dải động, hệ thống 4 micro cũng tích hợp AI lọc ồn. Thời lượng pin 32 giờ (8 giờ tai nghe + 24 giờ hộp sạc), sạc nhanh 10 phút cho 3 giờ sử dụng, chuẩn IP54. Người dùng có thể điều khiển cảm ứng tùy chỉnh qua ứng dụng JBL Headphones.

Mẫu tai nghe Soundgear Clips.

Dành cho hoạt động thể thao, JBL Endurance Pace thì có thiết kế đeo cổ với gọng titan, chuẩn IP68 kháng nước và bụi. Driver dynamic 18 x 11mm kết hợp bass thích ứng, hai micro chùm tia lọc ồn. Tai nghe có thời lượng pin 10 giờ, sạc nhanh 10 phút cho 4 giờ sử dụng. Sản phẩm cũng hỗ trợ ứng dụng JBL Headphones với EQ tùy chỉnh, Fast Pair, Swift Pair, Google Finder và Google Audio Switch.

Mẫu tai nghe Endurance Pace.

Các sản phẩm nói trên có giá niêm yết lần lượt khoảng 4 triệu đồng (Sense Pro), khoảng 3,5 triệu đồng (Soundgear Clips) và khoảng 2 triệu đồng (Endurance Pace).