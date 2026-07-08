HOT: Samsung chính thức xác nhận thời gian diễn ra sự kiện lớn nhất mùa thu

Samsung vừa phát đi thư mời chính thức cho sự kiện Galaxy Unpacked mùa hè 2026, xác nhận chương trình sẽ diễn ra tại London (Anh) vào ngày 22/7. Sự kiện sẽ được phát trực tiếp lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET), tương đương 6 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương (PT) và 14 giờ theo giờ Anh (BST).

Samsung vừa phát đi thư mời chính thức cho sự kiện Galaxy Unpacked mùa hè 2026.

Người dùng trên toàn cầu có thể theo dõi trực tiếp sự kiện thông qua trang web Samsung.com, Samsung Newsroom hoặc kênh YouTube chính thức của Samsung.

Mặc dù thư mời không đề cập tên bất kỳ thiết bị nào nhưng Samsung cho biết sự kiện sẽ giới thiệu "những kiểu dáng thiết bị mới" cùng "những trải nghiệm cá nhân hóa và thích ứng hơn". Điều này đồng nghĩa mọi thông tin về sản phẩm vẫn chưa được hãng xác nhận chính thức.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, sự kiện Galaxy Unpacked sẽ là nơi Samsung trình làng thế hệ điện thoại màn hình gập mới, bao gồm Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8, bên cạnh dòng đồng hồ thông minh Galaxy Watch 9. Những sản phẩm này đã xuất hiện trong nhiều báo cáo rò rỉ và được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của sự kiện năm nay.

Thư mời chính thức của Samsung.

Việc Samsung lựa chọn London làm địa điểm tổ chức cũng phù hợp với các thông tin từng xuất hiện trước đó. Trong thời gian gần đây, nhiều tài liệu quảng bá và các nguồn tin trong chuỗi cung ứng đều đề cập đến mốc thời gian 22/7, đồng thời các thông tin rò rỉ về Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 cũng liên tục xuất hiện, làm tăng khả năng những thiết bị này sẽ được giới thiệu tại Galaxy Unpacked.

Dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông số kỹ thuật hay tên gọi sản phẩm nào. Vì vậy, mọi dự đoán về Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 hoặc Galaxy Watch 9 vẫn chỉ dừng ở mức kỳ vọng dựa trên các thông tin rò rỉ.

Song song với việc công bố thời gian tổ chức, Samsung cũng đã mở chương trình đặt chỗ trước (Reserve) tại một số thị trường. Theo thông tin từ hãng, người dùng đăng ký sớm thông qua Samsung.com hoặc ứng dụng Shop Samsung sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi đặt mua thiết bị sau sự kiện.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về sự kiện này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!