Honor X7e Plus 5G ra mắt: Pin 8.100 mAh, màn hình 120Hz, nút AI

Tháng 6 vừa qua, Honor đã giới thiệu Honor X7e, một chiếc điện thoại thông minh 4G với màn hình 120Hz và pin 7.500 mAh. Mới đây, hãng tiếp tục gây chú ý khi chính thức ra mắt Honor X7e Plus 5G, mang đến nhiều cải tiến đáng kể như kết nối 5G, pin dung lượng lớn hơn, màn hình tần số quét cao, chip Snapdragon và camera sau 50 megapixel.

Honor X7e Plus 5G sở hữu màn hình TFT LCD 6.87 inch với độ phân giải HD+ 1592 x 720 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 1020 nits. Màn hình còn hỗ trợ chế độ Làm mờ động và Bảo vệ mắt, giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn. Đặc biệt, máy được trang bị nút AI chuyên dụng cho phép truy cập nhanh vào các tính năng như Bộ nhớ AI, khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), Xóa AI, Tóm tắt AI và Đề xuất thông minh.

Về cấu hình, Honor X7e Plus 5G được trang bị chip Snapdragon 4 Gen 4, kết hợp với RAM lên đến 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Máy chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện MagicOS 10, hỗ trợ RAM Turbo cho phép phân bổ một phần bộ nhớ làm RAM ảo, giúp đa nhiệm mượt mà hơn.

Điện thoại được trang bị viên pin dung lượng tiêu chuẩn 8.100 mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperCharge 45W. Honor khẳng định pin có thể giữ lại hơn 80% dung lượng sau nhiều năm sử dụng trong điều kiện thử nghiệm nội bộ.

Về khả năng chụp ảnh, Honor X7e Plus 5G có camera chính 50 megapixel cùng với một cảm biến phụ, trong khi camera trước 5 megapixel phục vụ cho việc chụp ảnh selfie. Các tính năng khác bao gồm loa stereo với chế độ âm lượng 400%, NFC, cảm biến vân tay ở cạnh bên, Bluetooth 5.1 hỗ trợ LDAC và aptX HD, cổng USB Type-C và hỗ trợ hai SIM.

Mẫu điện thoại đạt chuẩn IP68, IP69 và IP69K, chứng nhận SGS Premium về khả năng chống rơi và va đập, với kích thước 168.3 x 78.54 x 8.3mm và trọng lượng 216.5 gram.

Honor X7e Plus 5G được ra mắt với hai phiên bản: 6GB+128GB có giá 275 USD (khoảng 7,2 triệu đồng) và 8GB+256GB có giá 300 USD (khoảng 7,88 triệu đồng). Khách hàng có thể lựa chọn giữa các màu sắc Vàng sa mạc, Đen nhung và Bạc sao băng.