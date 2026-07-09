Điện thoại gập rộng đầu tiên của Honor sẽ có pin 7.000 mAh, camera 200MP

Theo Gizmochina, Honor đang trong quá trình phát triển chiếc điện thoại gập màn hình rộng đầu tiên của mình, được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6-series, sản xuất trên tiến trình 2nm. Một thông tin mới đã tiết lộ thêm chi tiết về thiết bị này, bao gồm camera và dung lượng pin.

Nguyên mẫu mới nhất của Honor vẫn giữ nguyên thiết kế màn hình đã được đề cập trong các báo cáo trước đó. Cụ thể, máy sẽ sở hữu màn hình gập bên trong kích thước 7.6 inch, kết hợp với màn hình ngoài 5.5 inch.

Điểm nổi bật là màn hình phụ này có kích thước lớn hơn đáng kể so với nhiều mẫu điện thoại gập hiện có trên thị trường, cho phép người dùng thực hiện hầu hết các tác vụ hàng ngày như nhắn tin, lướt mạng xã hội, trả lời email hay xem video ngắn mà không cần mở máy liên tục, từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, dự án này đã có những bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển. Trước đây, thiết bị chỉ ở giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật, nhưng hiện nay đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây thường là dấu hiệu cho thấy phần cứng và thiết kế đã gần như được chốt, đồng thời thời điểm ra mắt chính thức cũng không còn xa.

Về camera, đội ngũ thiết kế của Honor đã trang bị cảm biến chính 200MP cho mẫu smartphone gập này, cùng với ống kính tele dạng kính tiềm vọng để chụp ảnh zoom. Thiết bị còn gây ấn tượng với viên pin dung lượng 7,000 mAh, có thể trở thành một trong những điện thoại gập có pin lớn nhất trên thị trường.

Honor nổi tiếng với việc tích hợp viên pin dung lượng lớn vào thiết kế mỏng nhẹ trong các mẫu điện thoại gập trước đây, như Magic V6, vì vậy việc hãng này tiếp tục làm điều tương tự với chiếc điện thoại gập màn hình rộng đầu tiên của mình không có gì đáng ngạc nhiên.

Hiện tại, mọi thông tin vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ và HONOR chưa xác nhận thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, những gì đã xuất hiện cho đến nay đã đủ để khiến cộng đồng công nghệ kỳ vọng vào một "bom tấn" mới trong thời gian tới.