World Cup 2026 đã khép lại: Fan bóng đá lên Facebook than sầu, trống vắng

Khép lại World Cup 2026 bằng chức vô địch của Tây Ban Nha, hàng triệu người hâm mộ bóng đá cũng chính thức chia tay chuỗi ngày thức khuya, dậy sớm để theo dõi giải đấu lớn nhất hành tinh. Trên mạng xã hội, không ít fan bóng đá đồng loạt chia sẻ cảm giác hụt hẫng, trống vắng khi chiếc cúp vàng đã tìm được chủ nhân.

Một bài chia sẻ thu hút nhiều sự chú ý.

Ngay sau trận chung kết, nhiều bài đăng mang màu sắc hài hước nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Một người dùng Facebook viết: "Con cho bố mượn TV đến hết World Cup thôi nha". Dòng trạng thái được xem như lời "chia tay" chiếc TV sau gần một tháng trở thành vật bất ly thân của các tín đồ bóng đá.

Người này tiếp tục chia sẻ: "Vậy là kết thúc thật rồi, tạm biệt chuỗi ngày ăn ngủ cùng em ghệ đẹp. Cuộc tình chóng vánh quá, mới đây mà đã phải nói lời xa nhau. Nghĩ tới cảnh ngày mai không còn để coi cứ thấy buồn buồn sao á. Đề nghị là có thể thử mỗi năm 1 World Cup luôn em cũng chịu". Bài viết khiến nhiều người bật cười vì diễn tả đúng tâm trạng của những fan đã dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để theo dõi giải đấu.

Cảm xúc thiếu vắng World Cup.

Một bài đăng khác cũng nhận được nhiều bình luận khi chia sẻ hình ảnh chiếc TV vẫn đang phát trận đấu cùng dòng trạng thái: "Kể cũng buồn, ăn ngủ cùng TV bữa giờ. Đêm nay chắc trằn trọc lắm đây...". Nhiều người để lại bình luận đồng tình, cho rằng việc không còn những trận cầu diễn ra liên tục vào mỗi tối khiến nhịp sinh hoạt bỗng trở nên quá yên ắng.

Bên dưới các bài đăng, cộng đồng mạng cũng để lại hàng loạt bình luận hài hước. Có người ví World Cup giống như "một người bạn ở cùng suốt một tháng rồi bất ngờ rời đi", trong khi nhiều fan khác thừa nhận từ ngày mai sẽ không còn lý do để pha cà phê lúc nửa đêm hay tranh thủ chợp mắt trước giờ bóng lăn.

Các ý kiến còn cho rằng khoảng thời gian diễn ra World Cup luôn mang đến một bầu không khí rất đặc biệt. Mỗi ngày đều có các trận đấu đáng chờ đợi, các cuộc tranh luận về chiến thuật, dự đoán tỷ số hay những màn trình diễn bùng nổ của các ngôi sao. Khi giải đấu kết thúc, mạng xã hội cũng bớt hẳn không khí sôi động vốn kéo dài suốt nhiều tuần qua.