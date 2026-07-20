Điện thoại phổ thông Nokia dậy sóng với tính năng hiếm thấy trên thị trường

HMD Global đang thổi luồng gió mới vào phân khúc điện thoại phổ thông với mẫu điện thoại Nokia 300 4G Power Bank mà công ty đang bắt đầu nhận đặt hàng trước tại Philippines. Được thiết kế nhắm đến những người dùng cần một thiết bị dễ sử dụng hơn so với smartphone, thiết bị này không chỉ bền bỉ và đáng tin cậy mà còn có khả năng sạc cho các thiết bị khác trong trường hợp khẩn cấp.

Nokia 300 4G Power Bank có giá bán khoảng 850.000 đồng.

Với giá chỉ 1.990 PHP (khoảng 850.000 đồng), Nokia 300 4G Power Bank là lựa chọn hợp lý cho những chuyến đi ngoài trời, làm việc từ xa hoặc như một thiết bị dự phòng. Máy sở hữu màn hình QVGA 2,4 inch nhỏ gọn, thân máy chắc chắn với khả năng chống bụi và nước đạt tiêu chuẩn IP65 giúp mang lại cảm giác như một phiên bản hiện đại của những chiếc điện thoại Nokia bền bỉ trước đây.

Điểm nổi bật của sản phẩm là viên pin 3.700 mAh, vốn là một trong những viên pin lớn nhất trong phân khúc điện thoại phổ thông. Pin hỗ trợ sạc nhanh 18W và có thời gian sử dụng ấn tượng: lên đến 45 ngày ở chế độ chờ, 26 giờ đàm thoại hoặc nghe nhạc, và khoảng 23 giờ nếu sử dụng đèn pin. Đặc biệt, đèn pin của Nokia 300 4G Power Bank được cho là sáng gấp 5 lần so với các điện thoại phổ thông thông thường và sáng gấp đôi so với đèn flash của iPhone 16 Pro.

Chiếc điện thoại này đi kèm nhiều tính năng thú vị, đặc biệt là pin khủng.

Ngoài ra, tính năng sạc ngược có dây cho phép người dùng biến điện thoại thành một cục sạc dự phòng di động với công suất đầu ra lên đến 5W, đủ để cấp nguồn cho các phụ kiện nhỏ. Hộp sản phẩm còn đi kèm với cáp USB 4 trong 1 tiện dụng.

Nokia 300 4G Power Bank có các màu Đen, Xanh lá và Vàng, chạy trên nền tảng phần mềm nhẹ, tập trung vào các cuộc gọi, tin nhắn SMS và đài FM. Sản phẩm cũng hỗ trợ khe cắm microSD (lên đến 32 GB) và camera sau 0,3 MP. Hiện tại, người dùng có thể đặt trước sản phẩm trên Shopee tại Philippines, và sẽ sớm có mặt rộng rãi hơn tùy thuộc vào nhu cầu thị trường.