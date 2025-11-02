Honor tung smartphone X7d pin 6.500mAh, có nút AI chuyên biệt

Theo công bố của nhà sản xuất, Honor X7d đạt chứng nhận SGS Premium Performance về khả năng chống rơi và chịu va đập, có thể chịu được cú rơi từ độ cao tới 2m. Thiết bị được thiết kế theo cấu trúc “áo giáp tê giác”, kết hợp kiến trúc giảm chấn đa lớp và hệ thống phân tán lực thông minh, giúp hạn chế tối đa hư hỏng khi va chạm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Mặt lưng của sản phẩm với màu sắc nổi bật.

Ngoài ra, chuẩn kháng nước IP65 giúp X7d chống lại bụi bẩn, tia nước bắn hoặc nước rửa trong sinh hoạt thường nhật. Thiết bị vẫn hoạt động ổn định sau khi ngâm nước sâu 0,5m trong 1 phút, đồng thời hỗ trợ cảm ứng kể cả khi tay ướt hoặc dính dầu.

Sản phẩm này cũng gây ấn tượng với viên pin kép dung lượng 6.500mAh, mang lại thời lượng sử dụng dài nhất trong phân khúc cùng độ bền lên tới 5 năm. Cấu trúc hai cell độc lập giúp sạc nhanh hơn, tuổi thọ cao hơn và an toàn hơn, đồng thời được tích hợp hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm, đảm bảo khả năng hoạt động trong dải nhiệt từ -20°C đến 55°C.

Bên cạnh đó, nút “AI một chạm” trên X7d là phím vật lý chuyên dụng đầu tiên trong phân khúc, cho phép người dùng truy cập nhanh vào loạt tính năng thông minh như chỉnh sửa ảnh bằng AI (xóa vật thể, tách nền), Dịch thuật AI, trò chuyện với chatbot AI Gemini hay tính năng Khoanh tròn Tìm kiếm.

Máy được trang bị camera chính 108MP Ultra-Clear, cụm camera hỗ trợ zoom 3x cùng ba chế độ chân dung thông minh (1x: Toàn cảnh, 2x: Không gian, 3x: Cận cảnh). Bên trong là bộ nhớ ROM lên đến 256GB cùng công nghệ RAM Turbo mở rộng dung lượng RAM từ 8GB lên tương đương 16GB.

Phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM có giá đề nghị từ 5,69 triệu đồng, phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM có giá 7,09 triệu đồng.