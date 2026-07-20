Trả 24 tỷ đồng để có được chiếc áo khoác da của Jensen Huang

CEO Nvidia Jensen Huang từ lâu đã nổi tiếng với phong cách thời trang gắn liền với chiếc áo khoác da đen của thương hiệu Tom Ford. Suốt gần 20 năm qua, ông hầu như luôn xuất hiện với trang phục này tại các sự kiện ra mắt sản phẩm, hội thảo công nghệ và các triển lãm lớn.

CEO Nvidia Jensen Huang thường xuất hiện trước công chúng cùng áo khoác da. Ảnh: Bloomberg

Mới đây, một trong những chiếc áo khoác da từng được ông Huang mặc và ký tên đã được đưa ra đấu giá tại sàn Sotheby’s. Sau 65 lượt trả giá, chiếc áo đã được bán với giá 960.000 USD. Mức giá này cao hơn gấp nhiều lần so với ước tính ban đầu là 40.000 - 60.000 USD và vượt xa giá bán lẻ của sản phẩm gốc (khoảng gần 10.000 USD).

Chiếc áo khoác này từng được vị tỷ phú mặc tại một sự kiện của Foxconn diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2023. Theo các chuyên gia, mức giá kỷ lục cho thấy các nhà sưu tập đang ráo riết săn lùng những hiện vật gắn liền với sự bùng nổ của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

"Sự quan tâm dành cho phiên đấu giá này đã vượt xa kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi", ông Brahm Wachter, Trưởng bộ phận vật phẩm sưu tầm hiện đại của Sotheby’s, cho biết. Đại diện sàn đấu giá thông tin thêm đã có 45 nhà sưu tập tham gia tranh giành chiếc áo.

Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận Edge Institute để phục vụ các hoạt động đổi mới sáng tạo, bao gồm việc cấp học bổng, tài trợ nghiên cứu và hỗ trợ lưu trú cho các chuyên gia.

Nhiều năm qua, Jensen Huang thường xuyên hài hước chia sẻ về bộ "đồng phục" của mình. Trong một chương trình podcast vào năm 2023, ông tiết lộ việc chọn trang phục đều do vợ và con gái sắp xếp. Trước đó, trong một cuộc thảo luận trên Reddit năm 2016, ông cũng tự nhận mình là "gã mặc áo khoác da".

Phong cách này của CEO Nvidia cũng thu hút sự chú ý từ các lãnh đạo công nghệ khác. Năm 2024, CEO Meta Mark Zuckerberg từng gây sốt khi đổi áo với ông Huang theo phong cách của các vận động viên thể thao. Cuối năm đó, ngay trên sân khấu một hội nghị về đồ họa máy tính, ông Huang đã cởi chiếc áo khoác đang mặc để tặng cho Zuckerberg.

Khi nhận món quà, CEO Meta đã hóm hỉnh nhận xét: "Chiếc áo này còn giá trị hơn nữa vì nó đã được sử dụng".