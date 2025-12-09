Honor Magic8 Lite ra mắt: Màn hình 120Hz, pin lớn 7.500 mAh

Mới đây, Honor đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại Honor Magic8 Lite, phiên bản kế nhiệm của dòng Magic7 Lite được giới thiệu hồi đầu năm. Honor Magic8 Lite nổi bật với viên pin dung lượng 7.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 66W. Đặc biệt, mặc dù sở hữu pin lớn, thiết bị vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ với độ dày chỉ 7.76mm và trọng lượng 189g.

Về khả năng hiển thị, Magic8 Lite trang bị màn hình OLED 6.79 inch với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 6.000 nits. Máy được thiết kế để chịu va đập khi rơi từ độ cao 2.5m và đạt tiêu chuẩn kháng bụi, nước cao cấp với ba mức độ bảo vệ: IP66, IP68 và IP69K, cho khả năng chống lại tia nước áp lực cao.

Về cấu hình, Honor Magic8 Lite được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4, RAM 8GB và tùy chọn bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Hệ thống camera sau bao gồm cảm biến chính 108MP và camera góc siêu rộng 5MP. Thiết bị sẽ được cài sẵn hệ điều hành Android 15 với giao diện MagicOS 9. Hiện tại, giá bán và ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được công bố.