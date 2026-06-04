HONOR X7e ra mắt: Pin 7.000 mAh, màn hình 120Hz, giá chưa tới 6 triệu đồng

HONOR vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone tầm trung mới mang tên HONOR X7e, nhắm đến đối tượng người dùng cần một thiết bị với pin dung lượng lớn, phần mềm hiện đại và các tính năng cơ bản phục vụ nhu cầu hàng ngày.

HONOR X7e sở hữu màn hình TFT LCD 6.61 inch với độ phân giải HD+ (1,604 x 720 pixel). Mặc dù độ phân giải không quá nổi bật, nhưng màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz, giúp các thao tác cuộn trang, chuyển cảnh và sử dụng mạng xã hội trở nên mượt mà hơn. Đặc biệt, sản phẩm còn tích hợp các tính năng bảo vệ mắt như làm mờ động, phù hợp cho những người thường xuyên sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Về cấu hình, HONOR X7e được trang bị chip MediaTek Helio G81 Ultra, đi kèm RAM 6GB và bộ nhớ trong 256GB. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ mở rộng RAM, cho phép tận dụng thêm bộ nhớ ảo khi cần thiết, nâng cao khả năng đa nhiệm.

Camera của HONOR X7e bao gồm camera chính 50MP ở mặt sau cùng một cảm biến phụ, trong khi camera selfie 5MP ở mặt trước đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video. Điểm nổi bật nhất của smartphone này là viên pin dung lượng 7.000 mAh hoặc 7.500 mAh, tùy thuộc vào thị trường, đi kèm với công nghệ sạc nhanh có dây 45W.

Các tính năng khác của HONOR X7e bao gồm giao diện người dùng MagicOS 10.0 dựa trên Android 16, cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên, mở khóa bằng khuôn mặt, Bluetooth 5.1, cổng USB-C, jack tai nghe 3.5mm và khả năng kháng bụi, chống nước bắn đạt chuẩn IP64.

Tuy nhiên, một điểm trừ là thiết bị không hỗ trợ kết nối 5G, điều này có thể là một hạn chế cho những người muốn sử dụng máy lâu dài trong vài năm tới. Tại Malaysia, phiên bản HONOR X7e với RAM 6GB và bộ nhớ trong 256GB có giá 899 MYR, tương đương khoảng 5,9 triệu đồng.