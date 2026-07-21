Trung Quốc sắp kích hoạt "vũ khí tối tân" đánh chặn tiểu hành tinh lao tới Trái Đất

Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc vừa công bố một sứ mệnh phòng thủ hành tinh đầy tham vọng nhằm bảo vệ Trái Đất khỏi các vật thể nguy hiểm gần hành tinh (NEO). Dự án do nhà khoa học trưởng Li Mingtao dẫn dắt sẽ tiến xa hơn cuộc thử nghiệm DART của NASA bằng cách xây dựng một kịch bản thực tế hơn. Thay vì chỉ làm thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh quanh một vật thể khác, Trung Quốc sẽ trực tiếp thay đổi đường đi của nó so với Trái Đất và phá vỡ cấu trúc nếu cần.

Trung Quốc lựa chọn tiểu hành tinh nhỏ gần Trái Đất cho sứ mệnh va chạm tốc độ Mach 26.

Theo kế hoạch, tàu vũ trụ của Trung Quốc sẽ đâm vào mục tiêu với vận tốc vượt quá 5,6 dặm/giây, tương đương với tốc độ kinh hoàng hơn Mach 26 ở mực nước biển. Cú chạm trán lịch sử này dự kiến diễn ra vào năm 2029 hoặc 2030, khi một tiểu hành tinh tiến gần và đi qua phạm vi cách Trái Đất khoảng 4,3 triệu dặm. Vận tốc siêu thanh này được đánh giá là nhanh hơn đáng kể so với tốc độ va chạm chỉ 3,8 dặm/giây mà con tàu DART của Mỹ từng thực hiện trước đây.

Tuyệt chiêu tích hợp hai trong một và mục tiêu khối đá rắn chắc 30 mét

Điểm độc đáo là Trung Quốc sẽ phóng cả thiết bị va chạm và một tàu vũ trụ quan sát chuyên trách trong cùng một sứ mệnh duy nhất thay vì tách rời. Tàu thăm dò thứ hai sẽ chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ các thay đổi về quỹ đạo, hình dạng, bề mặt và cấu trúc bên trong của mục tiêu. Theo tờ South China Morning Post, hai con tàu này sẽ được phóng lên cùng nhau trước khi tách ra, trong đó tàu quan sát sẽ sử dụng lực hỗ trợ trọng lực từ Sao Kim để theo dõi hậu quả vụ nổ.

Mục tiêu được lựa chọn cho sứ mệnh lần này là tiểu hành tinh gần Trái Đất mang tên 2015 XF261, một khối đá không gian có chiều rộng ước tính khoảng 30 mét. Khác với mục tiêu dạng đống mảnh vụn xốp của NASA, vật thể mà Trung Quốc nhắm tới có kích thước nhỏ hơn nhưng lại sở hữu cấu trúc cơ thể vững chắc và rắn rỏi hơn nhiều. Sứ mệnh tập trung vào 4 mục tiêu cốt lõi: đâm trúng đích xác, thay đổi quỹ đạo, đo lường kết quả và xác nhận an toàn cho hành tinh.

Hình minh họa.

Dù mở ra chương mới cho công nghệ vũ trụ, dự án này phải đối mặt với những thách thức cực lớn về mặt kỹ thuật điều khiển tự động. Con tàu va chạm sẽ buộc phải tự động nhắm mục tiêu và đâm trúng đích một cách hoàn hảo mà không hề có sự hướng dẫn theo thời gian thực từ Trái Đất. Sau cú đâm, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi biến động quỹ đạo để xác nhận độ hiệu quả của phương pháp tác động động năng.