Honor 600 Smart 5G ra mắt: Màn 120Hz, pin 7.700 mAh

Honor vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại mới mang tên Honor 600 Smart 5G, thuộc dòng 600 series, sau thành công của các sản phẩm Honor 600 Lite, Honor 600 và Honor 600 Pro trên thị trường toàn cầu. Được định vị là một sản phẩm tầm trung, Honor 600 Smart 5G nổi bật với thời lượng pin ấn tượng, độ bền cao và màn hình lớn.

Honor 600 Smart 5G sở hữu màn hình LCD kích thước 6,87 inch với độ phân giải HD+ 1592 x 720 pixel và độ sáng tối đa lên đến 1020 nits. Đặc biệt, đây là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị chip Snapdragon 4 thế hệ thứ 4, kết hợp với 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Công nghệ RAM Turbo cũng được tích hợp, cho phép mở rộng bộ nhớ ảo.

Một trong những điểm nổi bật của Honor 600 Smart 5G là viên pin dung lượng 7.700 mAh, lớn hơn so với pin 7.000 mAh trên các mẫu Honor 600 và 600 Pro. Pin hỗ trợ sạc nhanh 45W, với khả năng cung cấp thời gian xem video trực tuyến lên đến 28 giờ và thời gian sử dụng lên đến 93 giờ trong một số điều kiện nhất định.

Máy chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện MagicOS 10.0, được trang bị camera sau 50 megapixel và camera trước 5 megapixel. Các tính năng bổ sung bao gồm loa stereo với chế độ tăng âm lượng lên đến 400%, nút AI, hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt và kết nối USB Type-C.

Về độ bền, Honor 600 Smart 5G đạt chuẩn IP64 về khả năng chống bụi và nước bắn, cùng chứng nhận SGS về khả năng chống rơi. Theo thông tin từ nhà sản xuất, điện thoại có thể chịu được va đập khi rơi từ độ cao lên đến 2,5 mét và hoạt động dưới nước ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút.

Honor 600 Smart 5G được công bố với cấu hình duy nhất: RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB, với mức giá 219 euro (khoảng 6,5 triệu đồng) tại Pháp. Người tiêu dùng có thể lựa chọn giữa hai màu sắc: bạc và đen. Dự kiến, sản phẩm sẽ được bán ra tại châu Âu vào cuối tháng này.